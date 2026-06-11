logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

México e África do Sul abrem a Copa com história que começou em 1986

Aguirre e Broos se reencontram 40 anos após confronto na Copa de 1986

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 15:30
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Aguirre e Broos se reencontram 40 anos depois (Foto: Divulgação)
Aguirre e Broos se reencontram 40 anos depois (Foto: Divulgação)

México e África do Sul fazem a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), em um duelo cercado por uma curiosa coincidência histórica: os atuais treinadores das seleções, Javier Aguirre e Hugo Broos, já estiveram frente a frente em uma estreia de Mundial há exatos 40 anos.

continua após a publicidade
  • Javier Aguirre - Técnico do Mallorca

    Antes da estreia, técnico do México provoca África do Sul: ‘Eu odeio vocês’

    Copa do Mundo
    Há 42 minutos
  • Santiago Giménez - Milan

    Craque do México vale dois terços do elenco da África do Sul na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 28 minutos
  • Lance!

    Ex-atacante do México sobreviveu a sequestro após 24h de cativeiro; relembre

    Copa do Mundo
    Há 1 hora

    • ➡️Guia Completo do Lance! Saiba tudo sobre o México na Copa do Mundo 2026

    Na Copa do Mundo de 1986, disputada justamente no México, os anfitriões enfrentaram a Bélgica na primeira rodada do Grupo B, no Estádio Azteca, palco que volta a receber a abertura do torneio nesta edição. Naquela ocasião, os mexicanos venceram por 2 a 1.

    Aguirre, então meio-campista da seleção mexicana, e Broos, defensor da Bélgica, foram titulares na partida, mas não marcaram gols. Quatro décadas depois, ambos retornam ao mesmo cenário, agora à beira do gramado e comandando suas equipes.

    continua após a publicidade

    ➡️Guia Completo do Lance! Saiba tudo sobre a África do Sul na Copa do Mundo 2026

    México x África do Sul farão o primeiro jogo da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
    México x África do Sul farão o primeiro jogo da Copa do Mundo (Arte: Lance!)

    Atualmente técnico da África do Sul, Hugo Broos relembrou o duelo de 1986 e destacou a emoção de voltar ao principal palco do futebol mundial:

    — Foi um jogo fantástico e algo que nunca vou esquecer. Há 40 anos, disputávamos nossa primeira partida contra o México. Foi quando percebi o quanto a Copa do Mundo é especial. Agora estou de volta quatro décadas depois e estou animado novamente — afirmou.

    continua após a publicidade

    O treinador belga também ressaltou o simbolismo de participar mais uma vez de uma partida de abertura do torneio:

    — Ninguém em Hollywood poderia ter escrito um roteiro melhor. Fiz minha estreia em uma Copa do Mundo e, quatro décadas depois, estarei novamente em uma abertura de Mundial, desta vez como treinador — completou Broos.

    México x África do Sul
    ⚽ MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do México @1.41 contra a África do Sul
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Fora de CampoChegada da África do Sul para enfrentar o México chama atenção: 'De arrepiar'Há 8 minutos
    Visão aérea do Estádio Azteca, na Cidade do México
    Lance! NegóciosEntenda o valor bilionário do primeiro confronto da Copa do Mundo entre México e África do SulHá 11 minutos
    Copa do MundoRivais do Fluminense no Mundial de Clubes estreiam na abertura da Copa do MundoHá 12 minutos
    Diversos países estão tendo problemas com a imigração dos EUA para a Copa do Mundo (Imagem gerada por IA)
    Copa do MundoCopa do Mundo empilha polêmicas com imigração e segurança nos EUAHá 15 minutos
    Copa do MundoCapitão do Japão, Endo está fora da Copa do Mundo de 2026Há 22 minutos
    villani globo
    Parceiro - r7Villani se confunde na abertura da Copa do Mundo e viraliza na web: 'Meu Deus'Há 23 minutos

    Mais LANCE!

    Carlo Ancelotti, durante amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Copa de 2026 terá recorde de técnicos estrangeiros e ausência inédita de brasileiros
    Galvao Bueno desabafando após eliminação Flamengo
    Galvão faz crítica durante abertura da Copa do Mundo: 'Não tem sido assim'
    Javier Aguirre - Técnico do Mallorca
    Antes da estreia, técnico do México provoca África do Sul: 'Eu odeio vocês'
    Diversos países estão tendo problemas com a imigração dos EUA para a Copa do Mundo (Imagem gerada por IA)
    Copa do Mundo empilha polêmicas com imigração e segurança dos EUA
    Santiago Giménez - Milan
    Craque do México vale dois terços do elenco da África do Sul na Copa do Mundo
    Brasil venceu a Croácia por 3 a 1 na abertura da Copa do Mundo de 2014. (Getty Images)
    Brasil nunca perdeu em aberturas de Copa do Mundo; relembre o histórico
    Neymar em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Neymar evolui em tratamento e se aproxima de retorno à Seleção
    Montagem Shakira e Piqué
    Namoro de Shakira e Piqué começou em uma Copa do Mundo; relembre
    Quem é Burna Boy, cantor que se apresenta com Shakira na abertura da Copa?
    Shakira tem longa história com Copas do Mundo (Foto: Reprodução)
    Waka Waka, Dai Dai e mais: as músicas de Copa do Mundo feitas por Shakira
    Ederson e Weverton em amistoso entre Brasilo x Panamá no Maracanã - Seleção Brasileira
    Seleção Brasileira não perde uma estreia de Copa do Mundo há 88 anos
    Cristiano Ronaldo marcou dois gols e garantiu classificação de Portugal à Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Cristiano Ronaldo terá plano físico administrado por Portugal na Copa
    J Balvin, Belinda, Tyla… Quem são os artistas da abertura da Copa do Mundo?