México e África do Sul abrem a Copa com história que começou em 1986 Aguirre e Broos se reencontram 40 anos após confronto na Copa de 1986

México e África do Sul fazem a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), em um duelo cercado por uma curiosa coincidência histórica: os atuais treinadores das seleções, Javier Aguirre e Hugo Broos, já estiveram frente a frente em uma estreia de Mundial há exatos 40 anos.

continua após a publicidade

➡️Guia Completo do Lance! Saiba tudo sobre o México na Copa do Mundo 2026

Na Copa do Mundo de 1986, disputada justamente no México, os anfitriões enfrentaram a Bélgica na primeira rodada do Grupo B, no Estádio Azteca, palco que volta a receber a abertura do torneio nesta edição. Naquela ocasião, os mexicanos venceram por 2 a 1.

Aguirre, então meio-campista da seleção mexicana, e Broos, defensor da Bélgica, foram titulares na partida, mas não marcaram gols. Quatro décadas depois, ambos retornam ao mesmo cenário, agora à beira do gramado e comandando suas equipes.

continua após a publicidade

➡️Guia Completo do Lance! Saiba tudo sobre a África do Sul na Copa do Mundo 2026

México x África do Sul farão o primeiro jogo da Copa do Mundo (Arte: Lance!)

Atualmente técnico da África do Sul, Hugo Broos relembrou o duelo de 1986 e destacou a emoção de voltar ao principal palco do futebol mundial:

— Foi um jogo fantástico e algo que nunca vou esquecer. Há 40 anos, disputávamos nossa primeira partida contra o México. Foi quando percebi o quanto a Copa do Mundo é especial. Agora estou de volta quatro décadas depois e estou animado novamente — afirmou.

continua após a publicidade

O treinador belga também ressaltou o simbolismo de participar mais uma vez de uma partida de abertura do torneio:

— Ninguém em Hollywood poderia ter escrito um roteiro melhor. Fiz minha estreia em uma Copa do Mundo e, quatro décadas depois, estarei novamente em uma abertura de Mundial, desta vez como treinador — completou Broos.

México x África do Sul

⚽ MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do México @1.41 contra a África do Sul

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.