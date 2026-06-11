Antes da estreia, técnico do México provoca África do Sul: 'Eu odeio vocês'
Com bom humor, treinador mexicano comentou reencontro com rival
A estreia do México na Copa do Mundo de 2026 acontece nesta quarta-feira (11), às 16h (de Brasília), diante da África do Sul. Na véspera da partida, o técnico Javier Aguirre chamou atenção ao fazer uma brincadeira com os adversários durante entrevista coletiva.
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O treinador relembrou o histórico recente contra os sul-africanos e citou uma derrota sofrida quando comandava a seleção do Egito, na Copa Africana de Nações de 2019. Em tom descontraído, Aguirre arrancou risos ao comentar o episódio:
— Vocês ganharam de mim. Eu odeio vocês. [risos] — brincou.
Aguirre também tem lembranças da África do Sul pela Copa do Mundo de 2010. Naquela edição, ele dirigia a seleção mexicana e enfrentou os anfitriões na partida de abertura do torneio. O confronto terminou empatado por 1 a 1, em Johannesburgo.
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Apesar da provocação bem-humorada, o comandante mexicano fez questão de elogiar a evolução do futebol sul-africano nos últimos anos. Segundo ele, o trabalho realizado pelo técnico Hugo Broos foi fundamental para o crescimento da equipe.
— O futebol sul-africano evoluiu, melhorou muito. É um futebol que eu respeito bastante. O técnico Hugo Broos deu muita estrutura à equipe. A seleção cresceu muito e fez uma Eliminatória para a Copa muito boa — afirmou.
México x África do Sul
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