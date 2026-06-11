Ex-atacante do México sobreviveu a sequestro após 24h de cativeiro; relembre Jogador mexicano escapou do cativeiro ao atacar um sequestrador

A estreia do México na Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira (11), contra a África do Sul, no Estádio Azteca, recoloca em evidência histórias marcantes de jogadores que vestiram a camisa da seleção. Uma das mais impressionantes é a do atacante Alan Pulido, que sobreviveu a um sequestro e conseguiu escapar do cativeiro após reagir aos criminosos.

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Pulido, que disputou a Copa do Mundo de 2014 pelo México, foi sequestrado em maio de 2016 na cidade de Ciudad Victoria, no estado de Tamaulipas, região conhecida pela atuação de cartéis criminosos. O jogador havia saído de uma festa acompanhado da namorada quando foi abordado pelos sequestradores.

Na época, o atacante defendia o Olympiacos, da Grécia. Durante o cativeiro, os criminosos fizeram contato com a família do atleta e exigiram o pagamento de 6 milhões de pesos mexicanos, cerca de R$ 1,7 milhão.

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Atacante reagiu durante o sequestro

Mantido em poder dos sequestradores por aproximadamente 24 horas, Pulido encontrou uma oportunidade para agir. Segundo relatos da imprensa mexicana, ele entrou em luta corporal com um dos criminosos, tomou seu celular e conseguiu pedir ajuda às autoridades.

Na tentativa de fuga, o atacante precisou quebrar um vidro para escapar do local onde estava preso, sofrendo cortes na mão direita. Mesmo ferido, conseguiu fornecer informações decisivas para que a polícia localizasse o cativeiro.

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Após o pedido de socorro, forças de segurança de Tamaulipas iniciaram uma operação conjunta para resgatar o jogador. As autoridades confirmaram o sucesso da ação poucas horas depois.

Um dos sequestradores foi preso durante a operação, enquanto outros suspeitos conseguiram fugir antes da chegada da polícia.

Passagem pela seleção mexicana

Revelado pelo Tigres, Pulido também atuou por Chivas Guadalajara e Sporting Kansas City. Pela seleção mexicana, disputou 20 partidas e marcou cinco gols, além de ter sido artilheiro do Pré-Olímpico da CONCACAF em 2012.

Nesta quarta-feira (11), a Seleção mexicana disputa a primeira partida da Copa do Mundo de 2026, contra a África do Sul, às 16h (de Brasília). Acompanhe todas as informações no Lance!

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México x África do Sul

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