Craque do México vale dois terços do elenco da África do Sul na Copa do Mundo Atacante do Milan lidera abismo econômico exposto em levantamento da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 é o palco onde diferentes culturas, estilos de jogo e, inevitavelmente, realidades financeiras discrepantes se encontram. Um levantamento recente elaborado pela plataforma TransferRoom expôs um verdadeiro abismo econômico entre duas seleções do torneio: o principal craque do México vale, sozinho, quase dois terços de todo o elenco da África do Sul.

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Santiago Giménez vale mais que 2/3 do elenco da África do Sul na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

O protagonista dessa estatística impressionante é o atacante Santiago Giménez. Principal ativo do futebol mexicano na atualidade, o jogador do Milan tem seu valor de mercado estimado em impressionantes € 31,4 milhões (cerca de R$ 201 milhões). Sozinho, o montante do atleta corresponde a aproximadamente 65% do valor total atribuído a todos os jogadores da seleção sul-africana somados, que estão avaliados em € 48 milhões (R$ 307 milhões).

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Santiago Giménez lidera com folga a lista de atletas mais valiosos do México. Logo atrás dele, a nova geração do país pede passagem com Obed Vargas, avaliado em € 24,8 milhões (R$ 158 milhões), seguido pelo experiente Edson Álvarez, que fecha o top 3 astros astecas valendo € 18,4 milhões (R$ 118 milhões).

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Do lado da África do Sul, a realidade financeira no mercado de transferências é muito mais modesta. O jogador com maior impacto econômico no elenco dos Bafana Bafana é Lyle Foster, do Burnley, avaliado em € 12,4 milhões (R$ 79 milhões). O dado que mais impressiona e escancara a disparidade é que nenhum outro atleta da delegação sul-africana consegue superar a marca de € 5 milhões de avaliação na plataforma.

No somatório geral das equipes, a distância financeira entre os dois países ganha contornos de primeiro mundo contra periferia da bola. De acordo com a TransferRoom, o elenco completo do México está avaliado em € 230,1 milhões (R$ 1,47 bilhão). Já a África do Sul aparece na rabeira com seus € 48 milhões (R$ 307 milhões). A diferença total de mercado entre as duas seleções é de acachapantes € 182,1 milhões (R$ 1,16 bilhão).

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Os dados fazem parte de um relatório especial para a Copa do Mundo 2026 baseado no indicador Expected Transfer Value (xTV). Essa métrica da TransferRoom calcula o valor econômico real dos atletas considerando variáveis profundas como idade, desempenho recente, tempo de contrato e demanda ativa no mercado europeu.

Confira o ranking dos três jogadores mais valiosos de cada lado:

Seleção do México 🟢⚪:

Santiago Giménez (Milan) — € 31,4 milhões (R$ 201 milhões)

Obed Vargas — € 24,8 milhões (R$ 158 milhões)

Edson Álvarez — € 18,4 milhões (R$ 118 milhões)

Seleção da África do Sul 🟡🟢:

Lyle Foster (Burnley) — € 12,4 milhões (R$ 79 milhões)

Olwethu Makhanya — € 4,9 milhões (R$ 31 milhões)

Mbekezeli Mbokazi — € 3,7 milhões (R$ 24 milhões)

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