logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Memphis titular? Holanda está escalada para enfrentar o Japão na estreia da Copa

Equipes duelam pela primeira rodada da competição

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
14/06/2026 15:46
Favorite o Lance! no Google
Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)

A Holanda está escalada para o confronto diante do Japão, que acontece neste domingo (14), às 17h, no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Alemanha, Holanda e mais: saiba quem joga hoje na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)

    Memphis Depay jogará pela Holanda em estreia na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 3 horas
  • Gol de van Persie entrou para história do confronto entre Espanha e Holanda, na abertura da Copa do Mundo de 2014, no Brasil (Foto: Lluis Gene/AFP)

    Holanda defende invencibilidade de 88 anos em estreias de Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 21 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    O atacante Memphis Depay, maior artilheiro da história da seleção holandesa, vai começar no banco de reservas. Malen, que joga pelo Aston Villa, iniciará a partida entre os titulares.

    No gol, Verbruggen está recuperado e vai para o jogo. O goleiro vinha realizando trabalho de recuperação com um fisioterapeuta após uma queda no amistoso diante do Uzbequistão. Havia preocupação com uma possível ausência às vésperas da partida, mas, após participar das últimas duas atividades, está escalado.

    continua após a publicidade

    Escalação da Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Gakpo e Malen.

    Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP) /
    Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP) /

    Como chegam Holanda e Japão para o jogo?

    Holanda inicia mais uma tentativa de conquistar o título inédito da Copa do Mundo. Vice-campeã em 2010 e terceira colocada em 2014, a seleção comandada por Ronald Koeman chega ao Mundial cercada de expectativa, mas após uma preparação que deixou alguns sinais de alerta.

    Nos amistosos mais recentes, a Laranja Mecânica foi derrotada pela Argélia e venceu o Uzbequistão com dificuldades. Além disso, o técnico ainda monitora a situação física de Memphis Depay, que se recupera de lesão e pode começar a partida no banco de reservas. O defensor Jurrien Timber foi cortado da competição após sofrer uma lesão.

    continua após a publicidade

    Do outro lado, o Japão chega embalado por um ciclo bastante positivo. Primeira seleção a garantir vaga em campo para a Copa do Mundo de 2026, a equipe comandada por Hajime Moriyasu chamou atenção por resultados expressivos em amistosos, incluindo vitórias sobre Brasil e Alemanha.

    Os japoneses, no entanto, terão uma baixa importante. O volante Wataru Endo, capitão da seleção, foi cortado por lesão e posteriormente anunciou sua aposentadoria da equipe nacional. Mesmo assim, os asiáticos apostam na organização tática, velocidade e intensidade para buscar um resultado histórico na estreia.

    🍀Aposte nos jogos da Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jogadores de Portugal celebram gol na goleada por 9 a 1 sobre a Armênia, nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo
    Copa do MundoCopa do Mundo já teve placar de 10 a 1; relembre as maiores goleadasHá 7 minutos
    Neymar durante treino na academia do hotel da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraÀ espera de Neymar, Seleção faz treino em hotel após estrear na CopaHá 12 minutos
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    CorinthiansQuanto o Corinthians vai receber por Memphis Depay na Copa do Mundo?Há 12 minutos
    Kai Havertz é casado com Sophia Weber (Foto: Reprodução/ Instgram)
    Fora de CampoQuem é Sophia Weber, esposa de Kai Havertz?Há 17 minutos
    Memphis é festejado por companheiros da Holanda após marcar gol contra Malta
    Copa do MundoHolanda ou Países Baixos? Saiba qual a diferença entre os nomes do paísHá 24 minutos
    Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos
    Futebol InternacionalFederações detonam presidente da Uefa após crítica sobre Copa do Mundo com 48 seleçõesHá 25 minutos

    Mais LANCE!

    Manuel Neuer em Bayern x Real Madrid (Foto: Alexandra BEIER / AFP)
    Neuer entra para lista dos jogadores mais velhos em Copas do Mundo; veja o ranking
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia
    Argentina conta com 'amuleto da sorte' na estreia da Copa contra a Argélia
    Curaçao desbanca a Islândia e se torna o menor país a marcar um gol em Copas do Mundo
    Neuer
    Neuer vira assunto em Alemanha x Curaçao: 'Vergonhoso'
    Germán Cano e Bono disputam bola cara a cara no segundo tempo de Fluminense e Al-Hilal (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Algoz da Seleção Brasileira, goleiro Bono não perde um jogo desde a eliminação para o Fluminense
    Ibrahimovic
    Ibrahimović opina que Hakimi deveria ter sido expulso após cometer falta em Vini Jr.
    Vini Jr em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Vini Jr lidera ranking da Fifa, mas Brasil perde em dois critérios
    Musiala e Tonali disputam bola em duelo entre Alemanha e Itália, no San Siro
    Promessa alemã, Musiala supera lesão e chega à segunda Copa do Mundo
    O meio-campista Livano Comenenci de Curaçao comemora após marcar um gol durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Alemanha e Curaçao
    Quem fez o primeiro gol de Curaçao na história da Copa do Mundo?
    Alemanha, Holanda e mais: saiba quem joga hoje na Copa do Mundo
    Equador disputou um amistoso diante da Arábia Saudita antes da Copa do Mundo. (Foto: Niyi Fote/Thenews2/Folhapress)
    Por que o Equador perdeu 3 pontos nas Eliminatórias para Copa do Mundo?
    Seleção perfilada antes de Brasil x Marrocos (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Qual o único país que jogou todas as Copas do Mundo?
    Quem é Nathaniel Brown, a promessa que defende a Alemanha na Copa do Mundo?