Memphis titular? Holanda está escalada para enfrentar o Japão na estreia da Copa Equipes duelam pela primeira rodada da competição

A Holanda está escalada para o confronto diante do Japão, que acontece neste domingo (14), às 17h, no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026.

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O atacante Memphis Depay, maior artilheiro da história da seleção holandesa, vai começar no banco de reservas. Malen, que joga pelo Aston Villa, iniciará a partida entre os titulares.

No gol, Verbruggen está recuperado e vai para o jogo. O goleiro vinha realizando trabalho de recuperação com um fisioterapeuta após uma queda no amistoso diante do Uzbequistão. Havia preocupação com uma possível ausência às vésperas da partida, mas, após participar das últimas duas atividades, está escalado.

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Escalação da Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Gakpo e Malen.

Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP) /

Como chegam Holanda e Japão para o jogo?

A Holanda inicia mais uma tentativa de conquistar o título inédito da Copa do Mundo. Vice-campeã em 2010 e terceira colocada em 2014, a seleção comandada por Ronald Koeman chega ao Mundial cercada de expectativa, mas após uma preparação que deixou alguns sinais de alerta.

Nos amistosos mais recentes, a Laranja Mecânica foi derrotada pela Argélia e venceu o Uzbequistão com dificuldades. Além disso, o técnico ainda monitora a situação física de Memphis Depay, que se recupera de lesão e pode começar a partida no banco de reservas. O defensor Jurrien Timber foi cortado da competição após sofrer uma lesão.

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Do outro lado, o Japão chega embalado por um ciclo bastante positivo. Primeira seleção a garantir vaga em campo para a Copa do Mundo de 2026, a equipe comandada por Hajime Moriyasu chamou atenção por resultados expressivos em amistosos, incluindo vitórias sobre Brasil e Alemanha.

Os japoneses, no entanto, terão uma baixa importante. O volante Wataru Endo, capitão da seleção, foi cortado por lesão e posteriormente anunciou sua aposentadoria da equipe nacional. Mesmo assim, os asiáticos apostam na organização tática, velocidade e intensidade para buscar um resultado histórico na estreia.

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