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Técnico brasileiro é cotado para assumir a Itália após polêmica com Pirlo

Federação busca nome para dirigir o próximo ciclo de Copa do Mundo

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 15:13
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Thiago Motta durante a vitória da Juventus por 3x2 sobre o RB Leipzig
Thiago Motta durante a vitória da Juventus sobre o RB Leipzig, pela Champions League (Foto: Ronny Hartmann/AFP)

O nome de Thiago Motta é cotado para assumir a Itália após a desistência da chegada de Andrea Pirlo no comando da Azzurra. Segundo o "La Gazzeta dello Sport", o ítalo-brasileiro é visto com um perfil jovem, moderno e com visão de futuro pela Federação.

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Além dessas questões, Thiago Motta também é valorizado internamente pela capacidade de trabalhar com jovens jogadores e conhecer o ambiente da Itália, uma vez que defendeu a Azzurra quando era atleta profissional. E seria uma tentativa para manter Maldini e Leonardo na Federação.

Contratados para comandar uma mudança no futebol local, Maldini e Leonardo acertaram a chegada de Andrea Pirlo após a negativa de Pep Guardiola. No entanto, a Federação da Itália barrou o acerto por conta da relação entre treinador e uma casa de apostas russa.

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Em meio a essa polêmica, Maldini e Leonardo estão com um pé fora da Federação Italiana e nem uma hipotética chegada de Thiago Motta seria garantia para a continuidade da dupla de dirigentes. E além do ítalo-brasileiro, a Azzurra também tem Antonio Conte e Roberto Mancini em sua lista de opções para o próximo ciclo de Copa do Mundo.

Saiba mais sobre Thiago Motta, cotado para assumir a Itália

Em 2019, Thiago Motta iniciou sua carreira profissional como treinador no comando do Genoa, onde fez apenas 10 partidas. Em 2021, o ítalo-brasileiro assumiu o Spezia, onde fez um trabalho para manter a equipe na elite do Campeonato Italiano.

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Na temporada seguinte, Thiago Motta assumiu o Bologna, onde trabalhou por duas temporadas antes de se transferir para a Juventus, em 2024. No entanto, o técnico foi demitido em março de 2025 e está sem clube desde a saída da Velha Senhora.

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Thiago Motta em Juventus x Stuttgart, pela Champions League (Foto: Marco Bertorello/AFP)
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