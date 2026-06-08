Copa do Mundo: goleiro da Holanda sai lesionado durante amistoso e preocupa

O goleiro Bart Verbruggen, da Holanda, deixou o amistoso diante do Uzbequistão, realizado nos Estados Unidos, de forma precoce após sentir dores no quadril. A partida ainda está rolando, com vitória parcial da Laranja Mecânica por 1 a 0.

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O lance ocorreu após uma bola alçada na área e uma dividida com Khusanov. O goleiro permaneceu em campo por cerca de 14 minutos após o choque, mas não conseguiu seguir na partida e foi substituído.

Em seu lugar, entrou Flekken, do Bayer Leverkusen. Verbruggen deverá passar por avaliação médica para que a gravidade da lesão seja constatada.

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Já nos Estados Unidos, a Holanda disputou amistoso (Foto: Divulgação/Holanda)

Filme repetido na Holanda?

A Holanda divulgou, na tarde desta segunda-feira (8), que o zagueiro Jurriën Timber está fora da Copa do Mundo. O jogador do Arsenal sofreu uma lesão na virilha e não vai se recuperar a tempo da competição.

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Para o seu lugar, o técnico Ronald Koeman convocou Lutsharel Geertruida, que joga pelo Sunderland, da Inglaterra. O defensor pode atuar como zagueiro e lateral-direito.

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— Jurriën Timber perde a Copa do Mundo de 2026. O defensor de 24 anos não se recuperou suficientemente de uma lesão na virilha para participar da Copa do Mundo de maneira medicamente responsável. Em consulta com a equipe médica, foi decidido, portanto, que Timber deixará o pré-campo da seleção nacional em Nova York após o jogo contra o Uzbequistão. Estamos com você, Jurriën. Ronald Koeman convocou Lutsharel Geertruida (Sunderland) como substituto de Timber — disse a Holanda por meio de nota oficial.

A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

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