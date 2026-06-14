Alemanha, Holanda e mais: saiba quem joga hoje na Copa do Mundo Confrontos são válidos pelo quarto dia de confrontos

A Copa do Mundo de 2026 continua neste domingo (14) com mais quatro partidas pela primeira rodada da fase de grupos. Mas quem joga hoje? Entre os destaques do dia, estão a estreia da Alemanha, uma das favoritas ao título, e o duelo entre Holanda e Japão, apontado como um dos jogos mais equilibrados e aguardados da rodada.

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A Copa do Mundo de 2026 continua neste domingo (14) com mais quatro partidas pela primeira rodada da fase de grupos. Entre os destaques do dia estão a estreia da Alemanha, uma das favoritas ao título, e o duelo entre Holanda e Japão, apontado como um dos jogos mais equilibrados e aguardados da rodada.

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Além disso, Costa do Marfim e Equador fazem um confronto importante pelo Grupo da Alemanha, enquanto Suécia e Tunísia fecham a programação do dia em busca dos primeiros pontos no torneio.

Quem joga hoje na Copa do Mundo?

Confira os jogos deste domingo (14), com horários e onde assistir ao vivo:

14h – Alemanha x Curaçao – CazéTV 17h – Holanda x Japão – CazéTV, Globo, ge.tv, SporTV, N Sports e SBT 20h – Costa do Marfim x Equador – CazéTV, Globo e SporTV 23h – Suécia x Tunísia – CazéTV, Globo e SporTV

Alemanha estreia como favorita

A seleção da Alemanha inicia sua caminhada na Copa do Mundo diante de Curaçao. Apontada como uma das principais candidatas ao título, a equipe alemã busca começar a competição com vitória para assumir a liderança do grupo logo na primeira rodada.

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Enquanto isso, Costa do Marfim e Equador se enfrentam em um duelo que pode ter peso importante na disputa pelas vagas às oitavas de final da chave.

Holanda x Japão é atração da rodada

O confronto entre Holanda e Japão reúne duas seleções que chegam à Copa cercadas de expectativa. A partida promete equilíbrio e pode ser decisiva para a definição dos rumos do grupo já nas primeiras rodadas.

Fechando o dia, Suécia e Tunísia entram em campo buscando largar com vantagem na competição e ganhar confiança para a sequência do Mundial.

Os torcedores poderão acompanhar todas as partidas ao vivo pela televisão aberta, canais por assinatura e plataformas de streaming, em uma rodada que marca a estreia de seleções tradicionais e promete fortes emoções na Copa do Mundo de 2026.

Além disso, Costa do Marfim e Equador fazem um confronto importante pelo Grupo da Alemanha, enquanto Suécia e Tunísia fecham a programação do dia em busca dos primeiros pontos no torneio.

Quem joga hoje na Copa do Mundo?

Confira os jogos deste domingo (14), com horários e onde assistir ao vivo:

14h – Alemanha x Curaçao – CazéTV 17h – Holanda x Japão – CazéTV, Globo, ge.tv, SporTV, N Sports e SBT 20h – Costa do Marfim x Equador – CazéTV, Globo e SporTV 23h – Suécia x Tunísia – CazéTV, Globo e SporTV

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Alemanha estreia como favorita

A seleção da Alemanha inicia sua caminhada na Copa do Mundo diante de Curaçao. Apontada como uma das principais candidatas ao título, a equipe alemã busca começar a competição com vitória para assumir a liderança do grupo logo na primeira rodada.

Enquanto isso, Costa do Marfim e Equador se enfrentam em um duelo que pode ter peso importante na disputa pelas vagas às oitavas de final da chave.

Holanda x Japão é atração da rodada

O confronto entre Holanda e Japão reúne duas seleções que chegam à Copa cercadas de expectativa. A partida promete equilíbrio e pode ser decisiva para a definição dos rumos do grupo já nas primeiras rodadas.

Fechando o dia, Suécia e Tunísia entram em campo buscando largar com vantagem na competição e ganhar confiança para a sequência do Mundial.

Os torcedores poderão acompanhar todas as partidas ao vivo pela televisão aberta, canais por assinatura e plataformas de streaming, em uma rodada que marca a estreia de seleções tradicionais e promete fortes emoções na Copa do Mundo de 2026.

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