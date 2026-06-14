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Alemanha, Holanda e mais: saiba quem joga hoje na Copa do Mundo

Confrontos são válidos pelo quarto dia de confrontos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 14:31
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Torcedores de Curaçao na estreia da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Torcedores de Curaçao na estreia da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 continua neste domingo (14) com mais quatro partidas pela primeira rodada da fase de grupos. Mas quem joga hoje? Entre os destaques do dia, estão a estreia da Alemanha, uma das favoritas ao título, e o duelo entre Holanda e Japão, apontado como um dos jogos mais equilibrados e aguardados da rodada.

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    A Copa do Mundo de 2026 continua neste domingo (14) com mais quatro partidas pela primeira rodada da fase de grupos. Entre os destaques do dia estão a estreia da Alemanha, uma das favoritas ao título, e o duelo entre Holanda e Japão, apontado como um dos jogos mais equilibrados e aguardados da rodada.

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    Além disso, Costa do Marfim e Equador fazem um confronto importante pelo Grupo da Alemanha, enquanto Suécia e Tunísia fecham a programação do dia em busca dos primeiros pontos no torneio.

    Quem joga hoje na Copa do Mundo?

    Confira os jogos deste domingo (14), com horários e onde assistir ao vivo:

    1. 14h – Alemanha x Curaçao – CazéTV
    2. 17h – Holanda x Japão – CazéTV, Globo, ge.tv, SporTV, N Sports e SBT
    3. 20h – Costa do Marfim x Equador – CazéTV, Globo e SporTV
    4. 23h – Suécia x Tunísia – CazéTV, Globo e SporTV

    Alemanha estreia como favorita

    A seleção da Alemanha inicia sua caminhada na Copa do Mundo diante de Curaçao. Apontada como uma das principais candidatas ao título, a equipe alemã busca começar a competição com vitória para assumir a liderança do grupo logo na primeira rodada.

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    Enquanto isso, Costa do Marfim e Equador se enfrentam em um duelo que pode ter peso importante na disputa pelas vagas às oitavas de final da chave.

    Holanda x Japão é atração da rodada

    O confronto entre Holanda e Japão reúne duas seleções que chegam à Copa cercadas de expectativa. A partida promete equilíbrio e pode ser decisiva para a definição dos rumos do grupo já nas primeiras rodadas.

    Fechando o dia, Suécia e Tunísia entram em campo buscando largar com vantagem na competição e ganhar confiança para a sequência do Mundial.

    Os torcedores poderão acompanhar todas as partidas ao vivo pela televisão aberta, canais por assinatura e plataformas de streaming, em uma rodada que marca a estreia de seleções tradicionais e promete fortes emoções na Copa do Mundo de 2026.

    Além disso, Costa do Marfim e Equador fazem um confronto importante pelo Grupo da Alemanha, enquanto Suécia e Tunísia fecham a programação do dia em busca dos primeiros pontos no torneio.

    Quem joga hoje na Copa do Mundo?

    Confira os jogos deste domingo (14), com horários e onde assistir ao vivo:

    1. 14h – Alemanha x Curaçao – CazéTV
    2. 17h – Holanda x Japão – CazéTV, Globo, ge.tv, SporTV, N Sports e SBT
    3. 20h – Costa do Marfim x Equador – CazéTV, Globo e SporTV
    4. 23h – Suécia x Tunísia – CazéTV, Globo e SporTV

    ➡️ Clique para assistir no SporTV
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    Alemanha estreia como favorita

    A seleção da Alemanha inicia sua caminhada na Copa do Mundo diante de Curaçao. Apontada como uma das principais candidatas ao título, a equipe alemã busca começar a competição com vitória para assumir a liderança do grupo logo na primeira rodada.

    Enquanto isso, Costa do Marfim e Equador se enfrentam em um duelo que pode ter peso importante na disputa pelas vagas às oitavas de final da chave.

    Holanda x Japão é atração da rodada

    O confronto entre Holanda e Japão reúne duas seleções que chegam à Copa cercadas de expectativa. A partida promete equilíbrio e pode ser decisiva para a definição dos rumos do grupo já nas primeiras rodadas.

    Fechando o dia, Suécia e Tunísia entram em campo buscando largar com vantagem na competição e ganhar confiança para a sequência do Mundial.

    Os torcedores poderão acompanhar todas as partidas ao vivo pela televisão aberta, canais por assinatura e plataformas de streaming, em uma rodada que marca a estreia de seleções tradicionais e promete fortes emoções na Copa do Mundo de 2026.

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