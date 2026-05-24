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Bruno Guimarães se manifesta após sentir e ser substituído às vésperas da Copa

Jogador saiu durante campeonato inglês e gerou preocupação

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Abner Rey
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/05/2026
20:16
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Bruno Guimarães usando apenas um colete verde e aplaudindo a torcida.
imagem cameraBruno Guimarães se manifesta no Instagram. (Imagem: Reprodução / @brunoguimaraes)
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O meia brasileiro Bruno Guimarães, jogador do Newcastle, atuou neste domingo (24) na derrota do Newcastle para o Fulham por 2 a 0. O carioca precisou ser substituído no segundo tempo após sentir um incômodo na panturrilha e preocupou os torcedores do clube e da seleção brasileira, já que o ex-Athletico deve ser títular no esquema do técnico Carlo Ancelotti durante a Copa do Mundo. Após o jogo, Bruno compartilhou o que aconteceu para que precisasse ser substituído.

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Bruno Guimarães pelo Newcastle
Bruno Guimarães pelo Newcastle (Foto: Reprodução/Newcastle)

O jogador postou um story horas após o jogo revelando que sentiu febre por dois dias ao longo desta semana, e que precisou ser substituído durante o jogo após sentir cãibras nas duas pernas.

Bruno Guimarães usando apenas um colete verde e aplaudindo a torcida.
Bruno Guimarães se manifesta no Instagram. Imagem: Reprodução / @brunoguimaraes

Aos 66 minutos, o meia caiu no chão sentindo e foi substituído logo em seguida. O jogador brasileiro já teve que enfrentar problemas físicos recentemente. Bruno sofreu uma lesão grave de grau 3 na coxa esquerda em fevereiro, quando atuou na vitória do Newcastle sobre o Tottenham por 2 a 1. O carioca ficou dois meses se recuperando e voltou a atuar pela equipe inglesa no fim de abril.

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Apesar do susto contra o Fulham, o jogador brasileiro saiu de campo caminhando, sem expressão de dor. Bruno é um dos meias mais importantes para o esquema tático do técnico Carlo Ancelotti, chegando a ser cotado como um dos titulares do treinador italiano durante a Copa do Mundo, e a sua ausência poderia custar muito ao selecionado brasileiro.

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