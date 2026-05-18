Convocação da Seleção: Ancelotti deixa nomes badalados fora da Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) a lista dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Apesar de algumas surpresas entre os escolhidos, a relação também chamou atenção pelas ausências de nomes que vinham sendo presença constante nas últimas convocações.

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No gol, a principal disputa era pela terceira vaga entre Bento, do Al-Nassr, e Hugo Souza, do Corinthians. Ambos acabaram fora da lista final após a escolha de Weverton, atualmente no Grêmio. Bento participou de três partidas sob o comando de Ancelotti, enquanto Hugo Souza entrou em campo uma vez. Os dois estiveram presentes nas cinco convocações anteriores do treinador italiano.

Outro corte que repercutiu foi o de Andrey Santos, do Chelsea. Revelado pelo Vasco, o volante vinha sendo convocado com frequência e participou de cinco jogos pela Seleção, mas perdeu espaço nos últimos meses e acabou fora da Copa.

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Andrey Santos durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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No ataque, João Pedro também não apareceu entre os escolhidos. O atacante do Chelsea era considerado um dos favoritos para integrar a lista final, porém acabou superado pela ascensão de Rayan e Igor Thiago. João Pedro esteve em quatro convocações e atuou em cinco partidas na era Ancelotti.

Já Pedro, do Flamengo, ganhou força nos bastidores nas últimas semanas, principalmente após boas atuações no futebol brasileiro. Mesmo assim, o atacante não foi chamado e sequer participou de convocações sob o comando do treinador italiano.

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Pedro comemora gol do Flamengo contra o Athletico (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey. Depois, a Seleção enfrenta o Haiti, no dia 19, às 21h30, na Filadélfia. A equipe encerra a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24, às 19h, em Miami.