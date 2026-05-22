Galvão Bueno é internado e faz cirurgia antes da Copa do Mundo
Narrador e apresentador não terá problemas para o Mundial, segundo SBT
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O apresentador e narrador Galvão Bueno passou por internação nesta sexta-feira (22), em São Paulo, para realizar uma cirurgia na coluna. Conforme informou a assessoria do SBT, o procedimento não é considerado delicado, o que deve garantir uma recuperação rápida e sua presença na cobertura da Copa do Mundo. A viagem para os Estados Unidos continua prevista para o dia 7 de junho.
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A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Flávio Ricco. Galvão está no Hospital Albert Einstein e vinha enfrentando dores provocadas por uma hérnia de disco antiga. Ainda segundo o comunicado oficial, o tempo estimado de recuperação é de cinco a sete dias.
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Durante a competição, que acontece entre 11 de junho e 19 de julho, o narrador trabalhará nas transmissões do SBT e da N Sports. Além disso, atualmente ele segue à frente do programa Galvão FC na emissora.
Galvão Bueno fala sobre Copa do Mundo
O narrador Galvão Bueno abriu a série 'Vozes da Copa', do Lance!, que vai falar com personagens que participarão da cobertura da Copa do Mundo pelas emissoras detentoras dos direitos de transmissão. O locutor do SBT e da N Sports demonstrou otimismo em relação ao desempenho da Seleção Brasileira e analisou o trabalho de Carlo Ancelotti.
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Durante a entrevista, Galvão destacou que o Brasil tem condições de brigar pelo título, desde que o elenco apresente um fator essencial em campanhas vitoriosas: o espírito coletivo.
— O Brasil vai brigar, sim. Vai brigar e nós vamos torcer para chegar lá — afirmou.
Um dos principais pontos abordados foi a situação de Neymar. Questionado sobre a presença do camisa 10 no Mundial, Galvão foi direto. O narrador reforçou que o desempenho físico e técnico do jogador será decisivo para sua convocação, citando a necessidade de foco total na preparação.
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