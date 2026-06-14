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Meia de Curaçao explica homenagem a Juninho Pernambucano

Juninho Bacuna disputou partida histórica neste domingo

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 17:24
Atualizado há 1 minutos
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Juninho Bacuna, camisa 7 de Curaçao, aplaude a torcida após a goleada por 7 a 1 para a Alemanha (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)
Juninho Bacuna, camisa 7 de Curaçao, aplaude a torcida após a goleada por 7 a 1 para a Alemanha (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

Com pouco mais de 150 mil habitantes, Curaçao, menor país que já disputou uma Copa do Mundo, estreou, neste domingo, com goleada por 7 a 1 para a Alemanha. E, na saída de campo, um dos jogadores dessa seleção debutante em Mundial, Juninho Bacuna, explicou que seu nome é uma homenagem a Juninho Pernambucano, ídolo de clubes como o Vasco e o Lyon.

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    • - Meu nome foi dado em homenagem ao Pernambucano. Minha mãe é uma grande fã do Brasil, adorou o nome e meu deu esse nome em homenagem. Leandro (irmão) também, mas não sei se foi homenagem a algum outro jogador. Mas temos nomes lindos e agora temos que fazer jus - disse Juninho, de 28 anos, logo após o jogo, à Cazé TV.

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    Os dois irmãos Bacuna nasceram em Groningen, na Holanda, mas o pai, John, nasceu em Curaçao e atuou pela seleção das Antilhas Holandesas.

    Os irmãos Juninho e Leandro Bacuna, de Curaçao (Reprodução)
    Os irmãos Juninho e Leandro Bacuna, de Curaçao (Reprodução)

    – Eu cresci na Holanda. Nasci na Holanda. Mas meu pai, a primeira coisa que ele me disse foi: "Você não é da Holanda. Você é puramente Curaçao" – contou Leandro Bacuna, camisa 10 da seleção do país caribenho, o filho mais velho, de 34 anos, em entrevista à Sky Sports.

    Curaçao volta a campo no sábado

    Após a goleada para os alemães, a seleção dos irmãos Bacuna volta a campo no sábado, 20, para enfrentar o Equador, pela segunda rodada do Grupo E. Já no dia 25, Curaçao mede forças com a Costa do Marfim, na última partida da fase de grupos da Copa.

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    Leandro Bacuna, de Curaçao, tenta bloquear o chute do meia alemão Florian Wirtz na goleada por 7 a 1, em Houston (Foto: Paul ELLIS / AFP)
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