Meia de Curaçao explica homenagem a Juninho Pernambucano Juninho Bacuna disputou partida histórica neste domingo

Com pouco mais de 150 mil habitantes, Curaçao, menor país que já disputou uma Copa do Mundo, estreou, neste domingo, com goleada por 7 a 1 para a Alemanha. E, na saída de campo, um dos jogadores dessa seleção debutante em Mundial, Juninho Bacuna, explicou que seu nome é uma homenagem a Juninho Pernambucano, ídolo de clubes como o Vasco e o Lyon.

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- Meu nome foi dado em homenagem ao Pernambucano. Minha mãe é uma grande fã do Brasil, adorou o nome e meu deu esse nome em homenagem. Leandro (irmão) também, mas não sei se foi homenagem a algum outro jogador. Mas temos nomes lindos e agora temos que fazer jus - disse Juninho, de 28 anos, logo após o jogo, à Cazé TV.

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Os dois irmãos Bacuna nasceram em Groningen, na Holanda, mas o pai, John, nasceu em Curaçao e atuou pela seleção das Antilhas Holandesas.

Os irmãos Juninho e Leandro Bacuna, de Curaçao (Reprodução)

– Eu cresci na Holanda. Nasci na Holanda. Mas meu pai, a primeira coisa que ele me disse foi: "Você não é da Holanda. Você é puramente Curaçao" – contou Leandro Bacuna, camisa 10 da seleção do país caribenho, o filho mais velho, de 34 anos, em entrevista à Sky Sports.

Curaçao volta a campo no sábado

Após a goleada para os alemães, a seleção dos irmãos Bacuna volta a campo no sábado, 20, para enfrentar o Equador, pela segunda rodada do Grupo E. Já no dia 25, Curaçao mede forças com a Costa do Marfim, na última partida da fase de grupos da Copa.

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'É UMA BENÇÃO' Leandro Bacuna, capitão de Curaçao, falou à ESPN sobre jogar com seu irmão, Juninho, e sobre o orgulho da família ao vê-los em campo juntos.



👉 Assista a Alemanha x Curaçao neste domingo (14/06), AO VIVO, com transmissão ao vivo pela CazéTV, disponível sem custo… pic.twitter.com/Vb2L8mpF1h — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) June 14, 2026

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