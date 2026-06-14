Brasileiros reagem ao 7 a 1 da Alemanha em Curaçao: 'Impossível' Velho fantasma apareceu para assustar brasileiros neste domingo (14)

Um velho fantasma voltou a mexer com o coração de torcedores brasileiros na tarde deste domingo (14). A Alemanha venceu Curaçao por 7 a 1 na primeira rodada da Copa do Mundo e fez muita gente lembrar da fatídica semifinal do Mundial de 2014, no Mineirão.

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Naquele ano, os alemães venceram o Brasil pelo mesmo placar e foram para a final da Copa do Mundo. Para abrir a competição em 2026, a Alemanha voltou a vencer por 7 a 1. Curaçao, estreante na competição, foi a vítima da vez.

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Nas redes sociais, muitos brasileiros reagiram ao placar da Alemanha diante de Curaçao, Houston Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Veja os comentários abaixo:

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Jogadores da Alemanha comemoram gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo (Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP)

Veja os comentários brasileiros sobre o duelo

Eita 7 a 1 traumatizante .. aff !! — LIGIANE 🇧🇷 (@LigianePestana) June 14, 2026

Pelo menos esses 7 a 1 me deu dinheiro, diferente de 2014 q me deu trauma — piper TETR4Ψ (@heroisolimpico) June 14, 2026

Como que toma 7 a 1 numa copa no mundo, tem q ser muito ruim — Wallace KeroKero #Querencia #QuieroMucho (@kayqpjl) June 14, 2026

impossivel esse 7 a 1 — vi✨ (@visavazoni) June 14, 2026

Como foi o jogo entre Alemanha e Curaçao

O primeiro gol do Houston Stadium neste Mundial saiu logo aos quatro minutos com o meia Felix Nmecha, que atua no Borussia Dortmund. Comenencia, lateral de Curaçao, deu a pitada de "jogo de Copa do Mundo" ao empatar a partida aos 20 minutos, mas viu sua seleção voltar a ser dominada no decorrer da primeira etapa.

Na reta final, aos 38 minutos, Nico Schlotterbeck marcou de cabeça após escanteio batido por Nathaniel Brown e fechou o placar na primeira metade com a referência do ataque Kai Havertz, de pênalti. A equipe comandada por Julian Nagelsmann foi para o intervalo com a vantagem que precisava para jogar sem pressão no segundo tempo.

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A Alemanha precisou de dois minutos após a volta do intervalo para ampliar ainda mais o placar. O camisa 10 Jamal Musiala, do Bayern de Munique, recebeu um lindo passe de Kimmich, que cortou a defesa de Curaçao e chegou aos pés do meia, que bateu cruzado e rasteiro na meta do goleiro Room e anotou o 4 a 1.

A Alemanha seguiu pressionando, dessa vez sem quase nenhuma brecha para chegadas de surpresa de Curaçao. Nathaniel Brown, Undav e Havertz, pela segunda fez, balançaram as redes e fecharam a conta de gols da partida. O time ainda empilhou outras chances perdidas ao longo dos 45 minutos finais. Nmecha, Pavlovic e Sané tiveram oportunidades, mas não marcaram.