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Brasileiros reagem ao 7 a 1 da Alemanha em Curaçao: 'Impossível'

Velho fantasma apareceu para assustar brasileiros neste domingo (14)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 16:20
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores da Alemanha comemora gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP)
Jogadores da Alemanha comemoram gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP)

Um velho fantasma voltou a mexer com o coração de torcedores brasileiros na tarde deste domingo (14). A Alemanha venceu Curaçao por 7 a 1 na primeira rodada da Copa do Mundo e fez muita gente lembrar da fatídica semifinal do Mundial de 2014, no Mineirão.

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    • Naquele ano, os alemães venceram o Brasil pelo mesmo placar e foram para a final da Copa do Mundo. Para abrir a competição em 2026, a Alemanha voltou a vencer por 7 a 1. Curaçao, estreante na competição, foi a vítima da vez.

    ➡️Veja os três gols de Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo

    Nas redes sociais, muitos brasileiros reagiram ao placar da Alemanha diante de Curaçao, Houston Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Veja os comentários abaixo:

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    Jogadores da Alemanha comemoram gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo de 2026
    Jogadores da Alemanha comemoram gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo (Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP)

    Veja os comentários brasileiros sobre o duelo

    Como foi o jogo entre Alemanha e Curaçao

    O primeiro gol do Houston Stadium neste Mundial saiu logo aos quatro minutos com o meia Felix Nmecha, que atua no Borussia Dortmund. Comenencia, lateral de Curaçao, deu a pitada de "jogo de Copa do Mundo" ao empatar a partida aos 20 minutos, mas viu sua seleção voltar a ser dominada no decorrer da primeira etapa.

    Na reta final, aos 38 minutos, Nico Schlotterbeck marcou de cabeça após escanteio batido por Nathaniel Brown e fechou o placar na primeira metade com a referência do ataque Kai Havertz, de pênalti. A equipe comandada por Julian Nagelsmann foi para o intervalo com a vantagem que precisava para jogar sem pressão no segundo tempo.

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    A Alemanha precisou de dois minutos após a volta do intervalo para ampliar ainda mais o placar. O camisa 10 Jamal Musiala, do Bayern de Munique, recebeu um lindo passe de Kimmich, que cortou a defesa de Curaçao e chegou aos pés do meia, que bateu cruzado e rasteiro na meta do goleiro Room e anotou o 4 a 1.

    A Alemanha seguiu pressionando, dessa vez sem quase nenhuma brecha para chegadas de surpresa de Curaçao. Nathaniel Brown, Undav e Havertz, pela segunda fez, balançaram as redes e fecharam a conta de gols da partida. O time ainda empilhou outras chances perdidas ao longo dos 45 minutos finais. Nmecha, Pavlovic e Sané tiveram oportunidades, mas não marcaram.

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