Dê suas notas! Quem foi bem e quem foi mal em Alemanha 7 x 1 Curaçao na Copa do Mundo?
Alemães aplicaram uma goleada na estreia do Grupo F do Mundial
A Alemanha atropelou Curaçao na estreia do Grupo F da Copa do Mundo e aplicou 7 a 1 no Houston Stadium, neste domingo (14). Com gols de Nmecha, Schlotterbeck, Musiala, Brown, Undav e Havertz, duas vezes, a equipe largou na frente e ainda aguarda o resultado de Costa do Marfim e Equador, que jogam na sequência.
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A seleção alemã tomou um susto com o gol do rival, marcado por Livano Comenencia, mas retomou o controle do jogo e não tomou conhecimento do adversário no restante da partida. A equipe comandada por Julian Nagelsmann tenta voltar ao mata-mata do torneio após duas eliminações na fase de grupos das Copas em sequência. O próximo compromisso será diante do país africano, no próximo sábado, 20 de junho.
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✅ FICHA TÉCNICA
ALEMANHA 7 X 1 CURAÇAO
Copa do Mundo 2026 - 1ª Rodada - Grupo F
📅 Data e hora: domingo, 14 de junho de 2026, às 14h (de Brasília);
📍 Local: Houston Stadium, em Houston (EUA);
🥅 Gols: Nmecha, Schlotterbeck, Musiala, Brown, Undav e Havertz (x2)
🟨 Cartões amarelos: -
ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)
Neuer, Kimmich (Anton), Jonathan Tah (Rudiger), Schlotterbeck e Nathaniel Brown (Raum); Nmecha (Goretzka), Pavlovic, Leroy Sané, Musiala (Undav) e Wirtz; Havertz.
CURAÇAO (Técnico: Dick Advocaat)
Room, Floranus, Bazoer, Obispo e Fonville; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna e Chong (Kastaneer); Hansen (Antonisse) e Locadia (Margaritha).
🧑⚖️ 🕴️Árbitro: Jalal Jayed
🚩 Assistentes: Zakaria Brinsi e Mostafa Akarkad
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