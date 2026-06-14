Dê suas notas! Quem foi bem e quem foi mal em Alemanha 7 x 1 Curaçao na Copa do Mundo? Alemães aplicaram uma goleada na estreia do Grupo F do Mundial

A Alemanha atropelou Curaçao na estreia do Grupo F da Copa do Mundo e aplicou 7 a 1 no Houston Stadium, neste domingo (14). Com gols de Nmecha, Schlotterbeck, Musiala, Brown, Undav e Havertz, duas vezes, a equipe largou na frente e ainda aguarda o resultado de Costa do Marfim e Equador, que jogam na sequência.

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A seleção alemã tomou um susto com o gol do rival, marcado por Livano Comenencia, mas retomou o controle do jogo e não tomou conhecimento do adversário no restante da partida. A equipe comandada por Julian Nagelsmann tenta voltar ao mata-mata do torneio após duas eliminações na fase de grupos das Copas em sequência. O próximo compromisso será diante do país africano, no próximo sábado, 20 de junho.

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Tahith Chong, de Curaçao, é marcado por Kimmich, da Alemanha, na Copa do Mundo (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES)

✅ FICHA TÉCNICA

ALEMANHA 7 X 1 CURAÇAO

Copa do Mundo 2026 - 1ª Rodada - Grupo F

📅 Data e hora: domingo, 14 de junho de 2026, às 14h (de Brasília);

📍 Local: Houston Stadium, em Houston (EUA);

🥅 Gols: Nmecha, Schlotterbeck, Musiala, Brown, Undav e Havertz (x2)

🟨 Cartões amarelos: -

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ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)

Neuer, Kimmich (Anton), Jonathan Tah (Rudiger), Schlotterbeck e Nathaniel Brown (Raum); Nmecha (Goretzka), Pavlovic, Leroy Sané, Musiala (Undav) e Wirtz; Havertz.

CURAÇAO (Técnico: Dick Advocaat)

Room, Floranus, Bazoer, Obispo e Fonville; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna e Chong (Kastaneer); Hansen (Antonisse) e Locadia (Margaritha).

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🧑‍⚖️ 🕴️Árbitro: Jalal Jayed

🚩 Assistentes: Zakaria Brinsi e Mostafa Akarkad

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