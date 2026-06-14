Alemanha x Curaçao: O choque entre o técnico mais jovem e o mais velho da história das Copas Dick Advocaat quebra recorde mundial aos 78 anos em tarde de gala alemã

O confronto entre Alemanha e Curaçao neste domingo (14), no Houston Stadium, foi muito além de um simples jogo válido pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. A partida marcou um encontro sem precedentes nos bancos de reservas: o duelo do técnico mais jovem desta edição contra o comandante mais velho de toda a história das Copas do Mundo.

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➡️ Curaçao marca gol histórico, mas Alemanha faz 7 a 1 em estreia pela Copa do Mundo

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De um lado, o prodígio alemão Julian Nagelsmann, de apenas 38 anos, curiosamente mais novo do que o próprio goleiro de sua seleção, Manuel Neuer. Do outro, a lenda holandesa Dick Advocaat, que aos 78 anos de idade quebrou oficialmente o recorde de longevidade em Mundiais ao dirigir a valente seleção caribenha.

Dick Advocaat, técnico de Curaçao, conversa com o árbitro Jalal Jayed ao final do primeiro tempo da partida entre Alemanha e Curaçao, válida pelo Grupo E da Copa do Mundo da FIFA 2026, no Estádio de Houston, em 14 de junho de 2026 (Foto: Molly Darlington / Getty Images / AFP)

Advocaat superou a marca do alemão Otto Rehhagel, que tinha 71 anos quando treinou a Grécia na Copa de 2010. O veterano, que chegou a se afastar temporariamente do cargo no início do ano por problemas de saúde na família, celebrou o feito histórico:

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— A idade não importa, é a forma como você se sente. É mágico comandar Curaçao em uma Copa do Mundo —

Como foi a partida entre Alemanha e Curaçao na Copa do Mundo?

Quando a bola rolou, a disparidade técnica entre as equipes acabou se impondo, mas não antes de Curaçao aprontar das suas. A Alemanha abriu o placar logo aos quatro minutos com o meia Felix Nmecha. Contudo, aos 20 minutos, o lateral caribenho Livano Comenencia acertou um belo chute para empatar a partida, anotando o primeiro gol da história do país em Copas.

O gol acordou a máquina alemã, que passou a dominar as ações por completo. Aos 38 minutos, Nico Schlotterbeck desempatou de cabeça após escanteio de Nathaniel Brown. Pouco antes do intervalo, Kai Havertz converteu uma penalidade máxima para fechar a primeira etapa em 3 a 1.

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Jogadores da Alemanha comemora gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto:Paul Ellis / AFP)

Na etapa complementar, o time de Nagelsmann não deu nenhuma brecha para novas surpresas. Logo aos dois minutos, Jamal Musiala recebeu passe de Kimmich, limpou a marcação e bateu rasteiro para fazer o quarto.

A porteira se abriu de vez. O futuro lateral do Bayern de Munique, Nathaniel Brown, o atacante Undav e novamente Kai Havertz balançaram as redes para fechar a conta em um categórico 7 a 1. A Alemanha ainda empilhou chances perdidas com Sané e Pavlovic, mas consolidou a liderança isolada que precisava para espantar o fantasma das eliminações precoces das últimas Copas.

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