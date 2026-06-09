No último amistoso de preparação para a Copa do Mundo, virando a madrugada desta terça-feira (9), em Puebla, no México, a Espanha não titubeou diante da seleção peruana, comandada pelo brasileiro Mano Menezes, e venceu pelo placar de 3 a 1. Os gols foram marcados por Oyarzabal, Pedri e Gallese (contra). Vélez descontou para os peruanos no Estádio Cuauhtémoc.

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A Fúria, agora, vira a chave para a reta final das atividades no Tennessee, onde está sediada, visando a estreia no Mundial. O primeiro compromisso na Copa será na segunda-feira (15), contra Cabo Verde, às 13h (de Brasília), em Atlanta.

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Espanha x Peru: como foi o jogo?

Tranquilidade e objetividade

Após empatar com o Iraque usando time alternativo, a Espanha foi com que tinha de melhor à disposição. Ainda sem Lamine Yamal e Nico Williams, ambos em recuperação após lesões musculares, a Fúria não demorou a abrir o placar e marcou com Oyarzabal no primeiro minuto de duelo em Puebla, em finalização de média distância.

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Com o toque de bola característico, jogo vertical, envolvente e muito agressivo, o técnico Luis de la Fuente viu a seleção espanhola comandar as ações, alcançar o número de 77% de posse e ter alto volume de jogo até ampliar aos 30 com Pedri, escorando na pequena área o passe de Ferran Torres. O Peru, do técnico Mano Menezes, teve oportunidade com Ugarriza, mas desperidiçou.

Oportunidades

Com personalidade, a seleção espanhola manteve seu padrão enquanto Luis de la Fuente aproveitou para fazer novos testes e rodar o elenco. O terceiro gol saiu cedo, aos oito minutos, após trapalhada da zaga do Peru na saía de bola e gol contra do goleiro Gallese depois do cruzamento de Yéremi Pino. Quando acelerou as trocas, viu o Peru aproveitar erro de posicionamento da defesa e marcar com Vélez, sem chances para Raya.

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Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Carl de Souza/AFP)

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Ausência contra o Iraque, o atacante Oyarzabal, uma das grandes esperanças de gols no Mundial, precisou e um minuto para confirmar tal status e mostrar suas credenciais. No primeiro toque na bola, o camisa 21 recebeu na entrada da área e acertou um lindo chute no ângulo esquerdo de Gallese.

Deu aula 🏅

Maestro da equipe, Rodri desfilou seu futebol no Estádio Cuauhtémoc. Ele, que deixou o gramado aos 15 do segundo tempo para entrada de Zubimendi, comandou o meio-campo e teve ótimos números. Além da liderança, o capitão iniciou as jogadas do segundo e terceiro gols com passes decisivos.

Ficou abaixo 📉

Gallese, goleiro do Peru, foi o destaque negativo do jogo. O gol contra do arqueiro ampliou o marcador para a Espanha logo aos oito do segundo tempo, esfriando qualquer possibilidade de reação no duelo.

Não vou ver isso sozinho 😱

Nos primeiros movimentos da segunda etapa, a defesa do Peru tentou sair jogando com calma, com toques curtos no campo de defesa, mas se atrapalhou. Rodri ficou com a sobra e enfiou para Yéremy Pino, que cruzou e contou com uma falha "bizarra" do goleiro Gallesse. O arqueiro do Peru pulou para cortar, mas deu um tapa na bola para dentro da própria meta.

✅ FICHA TÉCNICA

PERU 1 X 3 ESPANHA

AMISTOSO INTERNACIONAL

📆 Data e horário: segunda-feira, 8 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, no México

Gols: Oyarzabal 1'/1ºT, Pedri 30'/1ºT e Gallese 8'/2ºT (contra) (ESP); Vélez 20'/2ºT (PER)

Cartão amarelo: Garcez (PER)

⚽ ESCALAÇÕES

ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón (David Raya), Llorente (Pedro Porro), Cubarsí (Pubill), Laporte (Eric García) e Cucurella (Grimaldo); Rodri (Zubimendi), Pedri (Merino) e Fabián Ruiz (Dani Olmo); Álex Baena (Gavi), Ferran Torres (Borja Iglesias) e Oyarzabal (Yéremy Pino).

PERU (Técnico: Mano Menezes)

Gallese, Sonne, Garces, Gruber e Marcos López; Pretell, Noriega (Alfonso Barco) e Vélez; Yotún (André Carrillo), Ugarriza (Quiroz) e Jhonny Vidales (Maxolen Castro)