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Federação do Irã acusa EUA de revogar ingressos de torcedores para a Copa do Mundo

Federação Iraniana diz que ação lesa torcedores que já haviam comprado ingressos

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 10:07
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Delegação do Irã para a disputa da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/ Federação Iraniana)
Delegação do Irã para a disputa da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/ Federação Iraniana)

 A Federação de Futebol do Irã (FFIRI), nesta terça-feira (9), afirmou que teve sua cota de ingressos para a Copa do Mundo revogada pelos Estados Unidos às vésperas do início do torneio. Ação gerou revolta pelo lado iraniano, que entende que seus torcedores, que já haviam comprado ingressos para assistir aos jogos da seleção, foram lesados. 

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    Jogadores do Irã, no México (Foto: Handout / Federação Iraniana / AFP) /
    Jogadores do Irã, no México (Foto: Handout / Federação Iraniana / AFP) /

    Isso acontece apesar do fato de que muitos torcedores iranianos, confiando no processo oficialmente anunciado, já haviam feito os planos necessários para comparecer aos jogos — disse a FFIRI em comunicado.

    A Federação Iraniana tinha direito a uma cota 8% dos ingressos para as partidas do Irã. O benefício, porém, foi retirado, impossibilitando a Federação de distribuí-los. Até o momento, nem os Estados Unidos nem a Fifa se manifestaram sobre o caso. 

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    Conflito político e guerra

    A participação do Irã na Copa do Mundo de 2026 tem sido marcada por tensões diplomáticas com os Estados Unidos, um dos países-sede do torneio. Em meio ao agravamento das relações entre os dois países, a Federação Iraniana teve dificuldades para obtenção de vistos, restrições a integrantes da delegação e agora teve a revogação da cota de ingressos destinada aos seus torcedores. Diante desse cenário, a seleção decidiu instalar sua base de treinamentos no México, enquanto autoridades americanas reforçaram medidas de segurança envolvendo a delegação iraniana. Apesar dos atritos políticos, o Irã está confirmado na competição e disputará normalmente seus jogos do Mundial. 

    Os jogadores do Irã já receberam autorização para entrar em solo americano visando a disputa da Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira. Porém, não poderão permanecer no país nos períodos entre as partidas. 

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    Um adversário a mais: a logística

    Segundo o embaixador iraniano no México, o visto dos 26 atletas permite apenas entradas temporárias aos Estados Unidos, para treinamentos e jogos. A autorização, então, não inclui pernoites em território americano. A delegação chegou no último domingo a Tijuana, no México, local onde ficará concentrada durante a fase de grupos da Copa. A ideia inicial era se alocar em Tucson, no Arizona, já que a equipe vai disputar seus três primeiros compromissos nos Estados Unidos. No entanto, o conflito derivado da guerra, que se iniciou após bombardeios coordenados pelas forças americanas e israelenses contra o Irã, afetou toda a logística da seleção do Irã. 

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