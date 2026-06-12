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Jornal Marca aponta Copa do Mundo de 2026 como o maior desafio da carreira de Ancelotti

Imprensa espanhola destaca peso histórico sobre os ombros do italiano no Brasil

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 17:00
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Ancelotti aplaude o time na beira do campo em Cleveland
Ancelotti aplaude o time na beira do campo em Cleveland (Foto: Kirk Irwin / Getty Images via AFP)

Para um treinador que colecionou glórias na Europa e marcou época ao encerrar o incômodo jejum da La Décima no Real Madrid, o que mais poderia mover suas ambições no futebol? A resposta está no comando da Seleção Brasileira. Em análise publicada pelo prestigiado jornal "Marca" (Espanha), a campanha de Carlo Ancelotti no comando do Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026 foi classificada de forma categórica como o verdadeiro desafio da vida do comandante italiano.

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    Aos 67 anos, o técnico encara a missão mais complexa e exigente de toda a sua trajetória esportiva. Longe do ambiente controlado e cotidiano dos clubes de Madri, o comandante assumiu a responsabilidade de gerenciar as enormes expectativas de um país com mais de 200 milhões de habitantes que vivem e respiram futebol de forma visceral.

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    Ancelotti de braços cruzados no treino da Seleção
    Ancelotti de braços cruzados no treino da Seleção da Brasileira para a Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

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    O peso do quebra-cabeça e o fantasma dos 24 anos

    O diagnóstico do veículo espanhol é claro: sobre as costas de Ancelotti repousa o peso de guiar uma geração inteira de atletas talentosos, mas sufocados psicologicamente. O Brasil entra no ciclo da Copa do Mundo enfrentando uma incômoda fila de 24 anos sem levantar a taça mais cobiçada do planeta, jejum que já dura desde a conquista do pentacampeonato em 2002.

    Brasil x Alemanha - Final da Copa do Mundo de 2002 - Ronaldo Fenômeno
    Brasil x Alemanha - Final da Copa do Mundo de 2002 (Foto: Odd Andersen / AFP)

    Até o momento, os primeiros passos do italiano na CBF receberam elogios. De acordo com a publicação, o treinador conseguiu restaurar a harmonia de vestiário, blindar os jovens astros e devolver a alegria de defender a Amarelinha. Mas o grande segredo tático para buscar o Hexa residirá no equilíbrio. O poder de fogo ofensivo da linha de frente brasileira é inegável, mas como bem sintetizou o atacante Raphinha em declaração colhida pela reportagem: "Temos muito poder de ataque, mas não se ganha uma Copa do Mundo só com ataque".

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    A quebra de um tabu centenário e o topo isolado do Olimpo

    Caso consiga conduzir a Seleção Brasileira ao título, o triunfo terá um sabor duplo e inédito para as estatísticas. A CBF rompeu com uma forte tradição de cem anos ao entregar as chaves de seu futebol para um técnico estrangeiro com foco de longo prazo. Se vencer, Ancelotti pulverizará uma barreira histórica mundial: em quase um século de competição, nenhuma seleção masculina jamais conquistou o torneio sob a tutela de um treinador nascido fora de suas fronteiras nativas.

    Por fim, o jornal Marca traça um paralelo com a consagração de Lionel Messi no Catar em 2022, apontando a Copa do Mundo de 2026 como o divisor de águas definitivo para a imagem de Ancelotti no esporte. Enquanto os debates contemporâneos sobre genialidade à beira do campo costumam ficar centralizados em nomes como Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson, Johan Cruyff ou Luis Enrique, o troféu de seleções pode mudar o patamar do italiano. Vencer com o Brasil representará dominar o único cume que ainda lhe resta, carimbando em definitivo seu passaporte para entrar sozinho no topo mais alto da história do futebol mundial.

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