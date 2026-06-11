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Joel Santana elogia atuação de Wilton Pereira Sampaio na estreia na Copa

Árbitro apitou a abertura da Copa, entre México e África do Sul

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 23:48
Atualizado há 1 minutos
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Joel Santana em foto de arquivo (Reprodução)

O brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi um dos personagens, nesta quinta-feira, da abertura da Copa do Mundo, na vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0. O duelo teve nada menos que três expulsos e entrou no top 5 de cartões vermelhos em partidas de Mundial. Nas redes sociais, o ex-técnico e influenciador Joel Santana saiu em defesa do árbitro e compatriota.

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  • O técnico belga Hugo Broos, da seleção da África do Sul, gesticula com o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

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    'Vai lá, Wilton, mostra que as aulas com papai Joel deram certo', escreveu o treinador, nos stories, em uma publicação que ele compartilhou que elogiava a atuação do primeiro brasileiro a apitar a abertura de um Mundial.

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    Joel Santana elogia atuação de Wilton Pereira (Reprodução)
    Joel Santana elogia atuação de Wilton Pereira (Reprodução)

    Joel foi demitido a um ano da Copa

    Joel, por sinal, foi treinador da África do Sul, entre 2008 e 2009, substituindo o compatriota Carlos Alberto Parreira. A demissão de 'papai Joel' aconteceu a menos de um ano da Copa sediada no país. Ao deixar o cargo, o brasileiro disse que tinha se arrependido de trocar o Flamengo pela África do Sul.

    Durante a passagem pela seleção africana, o carismático técnico carioca chamou a atenção pelo nível do inglês, digamos, iniciante. Como mostra a entrevista abaixo:

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    Ex-zagueiro, Joel, entre outros, treinou os quatro grandes clubes do Rio. Entre outros títulos, levou o Vasco à épica virada sobre o Palmeiras na final da Copa Mercosul de 2000, além de ter vencido o Carioca pelo clube de São Januário (1992 e 1993), Flamengo (1996 e 2008), Fluminense (1995) e Botafogo (1997 e 2010).

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