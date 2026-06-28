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Rayan ainda não conhece, mas o Brasil precisa: quem são os destaques do Japão

Kamada, Ueda, Ito e Doan estão entre os destaques da seleção japonesa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 09:45
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Keito Nakamura e Takefusa Kubo comemoram gol do Japão
Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

Rayan foi sincero ao falar sobre o próximo adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em entrevista concedida na última sexta-feira (26), no hotel da delegação em Morristown, Nova Jérsei, o atacante admitiu que ainda conhece pouco os jogadores do Japão, rival do Brasil na fase de 16 avos de final. Ao ser questionado sobre quais atletas japoneses conhecia, o atacante arrancou risadas dos jornalistas pela sinceridade.

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    • - Você me pegou. É um time forte, bem rápido. Ancelotti vai passar os vídeos e nos mostrar um pouco do Japão durante a semana.

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    Apesar da resposta de Rayan, a equipe comandada por Hajime Moriyasu chega ao mata-mata com jogadores capazes de complicar a vida da defesa brasileira. O Lance! separou os principais nomes da seleção asiática.

    O principal destaque é o meia Daichi Kamada, do Crystal Palace. Dono de grande inteligência tática, ele atua tanto como meia mais avançado quanto recuado e é responsável por organizar boa parte das jogadas ofensivas do Japão. Nesta Copa, já marcou gols contra Holanda e Tunísia e se destaca pela visão de jogo e pela capacidade de encontrar espaços entre as linhas defensivas.

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    Jogadores do Japão na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Jogadores do Japão na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

    No comando do ataque está Ayase Ueda, do Feyenoord. O centroavante de 27 anos vive a melhor temporada da carreira, com 26 gols em 40 partidas pelo clube holandês, e já balançou as redes duas vezes neste Mundial. Forte fisicamente, veloz e eficiente no jogo aéreo, é a principal referência ofensiva da equipe japonesa.

    Na defesa, um dos pilares é Hiroki Ito, do Bayern de Munique. Canhoto, com 1,88 metro, o defensor pode atuar tanto como zagueiro quanto na lateral esquerda. Além da versatilidade, chama atenção pela qualidade na saída de bola, pelos bons passes e pela capacidade de antecipação e desarme. Peça importante no lado esquerdo da zaga japonesa, que atua com três zagueiros.

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    Mesmo sem grande brilho até aqui na Copa, Ritsu Doan, do Eintracht Frankfurt, segue sendo um jogador que merece atenção. O camisa 10 atua preferencialmente pela direita, é veloz, criativo e costuma cortar para o meio em busca da finalização, característica que pode causar dificuldades ao sistema defensivo brasileiro.

    Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo
    Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

    Além disso, Takefusa Kubo, da Real Sociedad, também merece atenção. Ex-jogador do Real Madrid, o atacante sofreu uma lesão na estreia diante da Tunísia, mas deve retornar para o confronto contra o Brasil.

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    A Seleção Canarinha e o Japão se enfrentam na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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