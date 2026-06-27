Arbitragem de Brasil x Japão na Copa do Mundo é definida com trio italiano Árbitro principal aplicou quatro cartões amarelos em dois jogos no torneio

O italiano Maurizio Mariani será o responsável por apitar o jogo entre Brasil e Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

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A Fifa escalou os assistentes Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, ambos da Itália, para trabalhar ao lado de Mariani. O quarto árbitro e o VAR são da Suíça: Sandro Schaerer e Stephane De Almeida vão ocupar as respectivas funções no confronto pela vaga nas oitavas de final.

Esta será a terceira partida de Maurizio Mariani nesta Copa. Antes, o árbitro italiano apitou o empate entre Arábia Saudita e Uruguai, por 1 a 1, e a vitória da Colômbia sobre a República Democrática do Congo, por 1 a 0.

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No primeiro jogo, foram marcadas 17 faltas no total, sendo 11 dos árabes e 6 dos uruguaios. Apenas um cartão amarelo, para a Arábia Saudita, foi aplicado.

Já no segundo, Mariani apitou 29 infrações: 17 da equipe de Congo, que recebeu um cartão amarelo, e 12 da Colômbia, que levou dois. Nenhum cartão vermelho foi dado pelo árbitro italiano.

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Árbitro da Fifa desde 2019 e da Uefa desde 2024, Maurizio Mariani tem participação recorrente nos jogos do Campeonato Italiano. Recentemente, comandou a final da Conference League entre Crystal Palace e Rayo Vallecano, passando ileso de reclamações, assim como nos jogos da Copa.

Com o processo de intercâmbio entre Uefa e Conmebol, o árbitro foi escalado para apitar partidas da Copa América de 2024. Ele atuou três duelos: EUA 2 x 0 Bolívia, Venezuela 3 x 0 Jamaica e Colômbia 5 x 0 Panamá.

Jhon Cordoba, da Colômbia, discute com o árbitro Maurizio Mariani no jogo contra RD Congo na Copa do Mundo (Foto: ULISES RUIZ / AFP)

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Sem Raphinha, Brasil treina para enfrentar o Japão

O Brasil realizou, na manhã deste sábado (27), mais um treino visando à preparação para o confronto contra o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti contou, pela primeira vez desde a classificação para o mata-mata, com todos os jogadores à disposição desde o primeiro minuto das atividades. A única exceção foi Raphinha, lesionado.

Na atividade da última sexta-feira, apenas Douglas Santos, Vini Jr. e Rayan, entre os titulares, haviam ido ao gramado durante a parte inicial dos trabalhos, período em que a imprensa pôde acompanhar o treinamento. Neste sábado, porém, todo o elenco participou da atividade desde os primeiros minutos.

Raphinha após ser substituído na partida entre Brasil x Haiti (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

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