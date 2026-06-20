Holanda tenta parar dupla bilionária da Suécia após estreia amarga na Copa Empate na estreia aumenta a pressão sobre os neerlandeses

A Holanda enfrenta a Suécia neste sábado (20), no NRG Stadium, em Houston, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. A equipe de Ronald Koeman busca a primeira vitória na competição e encara um dos ataques mais caros do torneio.

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Os atacantes suecos Viktor Gyökeres e Alexander Isak, que atuam por Arsenal e Liverpool, respectivamente, custaram juntos cerca de R$ 1,3 bilhão. Em campo, o atacante dos Gunners chega em melhor momento, enquanto o camisa 9 dos Reds ainda busca mais regularidade na equipe inglesa.

Na estreia da Copa do Mundo, a Holanda empatou por 2 a 2 com o Japão após sofrer o gol de igualdade nos minutos finais da partida. Já a Suécia começou sua campanha com uma vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia.

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Atacante mais caro da história da Premier League

O Liverpool anunciou a contratação de Alexander Isak, de 25 anos, vindo do Newcastle, no dia 25 de setembro, por 130 milhões de libras (R$ 952,3 milhões na cotação da época). Com a transação, o atacante sueco superou Florian Wirtz e se tornou a maior contratação da história do clube inglês e, de quebra, da história da Premier League.

Alexander Isak chega ao Liverpool após uma longa novela para deixar o Newcastle. Após manifestar publicamente o desejo de se juntar aos Reds, foi afastado do elenco e passou a treinar em separado. O caminho do sueco foi liberado após a contratação de Nick Woltemade pelos Magpies, que abriu espaço para a saída do centroavante.

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Pelo clube do nordeste da Inglaterra, marcou 62 gols em 109 partidas, foi vice-artilheiro da Premier League e decisivo na conquista da Copa da Liga Inglesa, primeiro título dos Magpies em 70 anos.

Alexander Isak foi a contratação mais cara da história da Premier League (Foto: HeulerxAndrey/DiaEsportivo/AFP)

Dentro de campo, no entanto, as coisas não saíram como esperado para Alexander Isak. O atacante chegou a sofrer uma lesão ao fraturar a fíbula esquerda e ficou fora por quatro meses. Na temporada 2025/26 pelo Liverpool, o jogador soma 22 jogos (13 como titular), quatro gols e uma assistência, além de 209 minutos para participar diretamente de um gol e uma grande chance criada.

Os números também mostram um desempenho abaixo do esperado em eficiência ofensiva. Isak registra 0.2 passes decisivos por jogo, 1.3 finalizações por partida (0.6 no alvo), 30% de conversão em grandes chances e média de sete finalizações para marcar um gol. Nos duelos, tem 31% de aproveitamento, sofre 0.1 falta por jogo e aparece com nota média 6.57 no Sofascore.

Alexander Isak pela Suécia

59 jogos (44 titular) 18 gols 5 assistências 166 minutos para participar de gol 2.1 finalizações por jogo (0.9 no gol) 1.1 passes decisivos por jogo 35% de conversão em grandes chances 15 grandes chances criadas 7.6 finalizações para marcar 42% de eficiência nos duelos 0.5 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.13

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Viktor Gyökere em alta no Arsenal

Outro nome importante no ataque da Suécia é Viktor Gyökeres, de 28 anos. Um dos nomes mais cobiçados no último mercado de verão europeu, o atacante foi anunciado pelo Arsenal em agosto do ano passado.

O centroavante de 27 anos assinou contrato com o clube por cinco temporadas, até 30 de junho de 2030, em uma negociação que girou em torno de 63 milhões de euros (R$ 411,6 milhões da época).

Pelo Arsenal, Viktor Gyökeres teve uma temporada positiva em 2025/26. Em 55 jogos (40 como titular), marcou 21 gols e deu 3 assistências, com participação direta em gol a cada 146 minutos. O atacante sueco registrou ainda 1,7 finalizações por partida (0,7 no alvo), 0,6 passes decisivos e 38% de conversão em grandes chances, além de 5 grandes chances criadas e média de 4,4 finalizações para marcar.

Viktor Gyökeres chegou ao Arsenal após se destacar no Sporting (Foto: IMAGO/Folhapress)

Nos números defensivos e de disputa, teve 34% de eficiência nos duelos, sofreu 1 falta por jogo e recebeu nota média 6,66 no Sofascore. O desempenho ajudou os Gunners na campanha do título da Premier League, conquistado após 22 anos de espera, com o atacante sendo uma das peças importantes do elenco campeão.

Gyökeres somou números impressionantes pelo Sporting CP, com 102 jogos disputados, 97 gols marcados e 27 assistências. O atacante sueco também foi peça decisiva nas conquistas da Primeira Liga em 2023/24 e 2024/25, além da Taça de Portugal em 2024/25, consolidando-se como um dos principais nomes do futebol europeu na posição.

Viktor Gyokeres pela Suécia

34 jogos (25 titular) 21 gols 8 assistências 78 minutos para participar de gol 2.2 finalizações por jogo (1.1 no gol) 1.2 passes decisivos por jogo 57% de conversão em grandes chances 9 grandes chances criadas 3.8 finalizações para marcar 45% de eficiência nos duelos 1.1 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.49

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