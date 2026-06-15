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Balanço do Grupo F: Suécia goleia Tunísia, e Holanda e Japão empatam na Copa do Mundo

Com a vitória sobre a Tunísia, a seleção sueca lidera a chave

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 00:57
Atualizado há 1 minutos
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A Suécia venceu a Tunísia por 3 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
A Suécia venceu a Tunísia por 5 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

No Grupo E da Copa do Mundo, Holanda e Japão fizeram emocionante jogo que terminou empatado por 2 a 2. No outro jogo da chave, a Suécia superou a Túnisia por 5 a 1 e lidera na classificação em busca de uma vaga nas 16 avos de final.

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  • Yasin Ayari não comemora gol da Suécia sobre a Tunísia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

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    Holanda 2x2 Japão

    Em um grande jogo válido pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo, Holanda e Japão ficaram no empate por 2 a 2 no Estádio de Dallas. A Laranja Mecânica chegou a ficar à frente do placar em duas oportunidades, mas a equipe asiática mostrou um forte poder de reação para buscar a igualdade, com gols marcados por Van Dijk e Summerville para os holandeses, enquanto Nakamura e Kamada balançaram as redes para os japoneses.

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    O confronto também ficou marcado pela participação de Memphis Depay, atacante do Corinthians, que começou no banco de reservas, entrou ao longo da segunda etapa e teve uma atuação discreta. O duelo manteve a emoção até os minutos finais, com o Japão garantindo o empate nos acréscimos após Kamada desviar o cabeceio de Ogawa e igualar o marcador nos acréscimos.

    Summerville se destaca no empate entre Holanda e Japão (Foto: Aric Becker / AFP)
    Summerville se destaca no empate entre Holanda e Japão (Foto: Aric Becker / AFP)

    Suécia 5x1 Tunísia

    No último jogo do domingo (14) da Copa do Mundo, a Suécia venceu a Tunísia por 5 a 1 no Estádio Gigante de Acero, em Monterrey, no México. Os Suecos saíram na frente no primeiro tempo com Yasin Ayari, que não comemorou o gol por ser filho de tunisiano. Logo na sequência, Alexander Isak ampliou a vantagem, mas viu Omar Rekik diminuir o placar antes do intervalo.

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    Apesar do gol sofrido, a Suécia não se abalou e seguiu superior na partida. Após erro de Skhiri na saída de bola, Viktor Gyökeres aproveitou e marcou o terceiro dos suecos. Logo depois, a seleção europeia ampliou com Mattias Svanberg e concretizou a goleada por 5 a 1 com outro gol de Yasin Ayari, que marcou golaço nos acréscimos.

    A Suécia venceu a Tunísia por 3 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
    A Suécia venceu a Tunísia por 5 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    Próximos jogos do Grupo F da Copa do Mundo

    1. Holanda x Suécia - 20 de junho, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston (EUA)
    2. Tunísia x Japão - 21 de junho, às 1h (de Brasília), no El Gigante de Acero, em Monterrey (MEX)

    Tabela do Grupo F da Copa do Mundo

    #EquipePtsPJVITEDERGMGCSG

    1

    Suécia

    3

    1

    1

    0

    0

    5

    1

    4

    2

    Japão

    1

    1

    0

    1

    0

    2

    2

    0

    3

    Holanda

    1

    1

    0

    1

    0

    2

    2

    0

    4

    Tunísia

    0

    1

    0

    0

    1

    1

    5

    -4

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