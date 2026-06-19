Meia sofre concussão em treinamento e desfalca a Holanda contra a Suécia Jogador sofreu uma colisão e fica de fora da segunda rodada

A Holanda terá um importante desfalque para a partida contra a Suécia, marcada para o próximo sábado (20), às 14h, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. O meia Quinten Timber sofreu uma concussão durante um treinamento nesta quinta-feira (18) e foi vetado pelo departamento médico da seleção holandesa.

A Holanda terá um importante desfalque para a partida contra a Suécia, marcada para o próximo sábado (20), às 14h, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. O meia Quinten Timber sofreu uma concussão durante um treinamento nesta quinta-feira (18) e foi vetado pelo departamento médico da seleção holandesa.

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De acordo com a Federação Holandesa de Futebol, Timber se envolveu em uma colisão durante a atividade e não terá condições de atuar no confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O treinamento da seleção foi aberto à imprensa apenas nos 15 minutos iniciais, antes de o técnico Ronald Koeman fechar os portões para a sequência dos trabalhos.

A entidade ainda não informou qual será o período necessário para a recuperação do jogador. Por isso, sua presença na última rodada da fase de grupos, diante da Tunísia, no dia 25 de junho, segue indefinida.

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Timber havia participado da estreia da Holanda na Copa do Mundo, no empate por 2 a 2 diante do Japão. O meio-campista entrou aos 20 minutos do segundo tempo na vaga de Tijjani Reijnders e atuou por cerca de 25 minutos.

Quinten Timber pela Holanda (reprodução Timber instagram)

Holanda na Copa

Após o empate na estreia, a Holanda volta a campo no próximo sábado (20), às 14h, quando enfrenta a Suécia no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Os holandeses encerram sua participação na fase de grupos no dia 25 de junho, às 20h, diante da Tunísia, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

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