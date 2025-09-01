O Liverpool anunciou a contratação de Alexander Isak, de 25 anos, do Newcastle, nesta segunda (1), por 144 milhões de euros, em contrato de múltiplos anos. Com a transação, o atacante sueco supera Florian Wirtz e se torna a maior contratação da história do Liverpool.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Isak se tornou o oitavo reforço do Liverpool na temporada. Além de defender o título da Premier League, os Reds estão classificados à fase de liga da Champions League. A equipe inglesa terá adversários como Real Madrid, Inter de Milão e Atlético de Madrid.

continua após a publicidade

Nesta mesma janela, em 2025, o clube desembolsou 125 milhões de euros para tirar o alemão do Bayer Leverkusen e, agora, supera por 19 milhões para contratar o principal atacante do time.

Além de Alexander, o Liverpool contratou Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, Hugo Ekitiké, do Frankfurt, Milos Kerkez, do Bournemouth, Jeremie Frimpong, do Bayer Leverkusen, Giovanni Leoni, do Parma, e Ármin Pécsi, do Puskás AFC. Entre as saídas, Luis Díaz, Darwin Nuñez, Jarell Quansah, Ben Doak, Caoimhín Kelleher e Trent Alexander-Arnold se despediram do clube.

continua após a publicidade

Alexander Isak no Liverpool

Alexander Isak chega ao Liverpool após uma grande novela para sair do Newcastle. Após manifestar publicamente o desejo de se juntar aos Reds, foi afastado do elenco e começou a treinar em separado. Porém, o caminho do sueco foi liberado após a contratação de Nick Woltmade, pelos Magpies, para se tornar o novo centroavante do time.

Com o atacante contratado, o Newcastle liberou Isak ao Liverpool por 144 milhões de euros. Pelo time do noroeste da Inglaterra, marcou 62 dois em 109 partidas, com uma vice-artilharia da Premier League e foi decisivo na conquista do título da Copa da Liga Inglesa, o primeiro troféu dos Magpies em 70 anos.

Em entrevista ao site do Liverpool, o novo camisa 9 afirmou que está ansioso para integrar o elenco e que irá entregar tudo em campo pelo equipe.

— Acho que tenho muito a dar, acho que tenho muito a melhorar. Sou um atacante, mas sempre quero dar o máximo possível ao time, principalmente gols, mas muito mais do que isso também. Quero ganhar tudo — afirmou o sueco.

Liverpool na Premier League

Com início invicto na Premier League, com três vitórias e líder na tabela, o Liverpool pausa para Data Fifa. Na quarta rodada, os Reds encaram o Burnley, no dia 14 de setembro, às 10h, no Turf Moor.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.