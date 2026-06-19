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Futuro de Koeman é incerto, e Holanda já avalia possíveis substitutos

Imprensa local aponta quatro nomes cotados para assumir o cargo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
19/06/2026 09:37
Atualizado há 2 minutos
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Erik ten Hag na época de Manchester United (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Erik ten Hag ex-Manchester United, entra como opção (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Em meio aos primeiros jogos da Holanda na Copa do Mundo, a imprensa europeia discute uma possível saída de Ronald Koeman da seleção. O treinador tem contrato até o final do ano e, até o momento, ainda não renovou seu vínculo.

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    • Segundo o jornalista Valentijn Driessen, durante participação no podcast "Kick-off", do jornal De Telegraaf, um dos principais veículos da Holanda, existem quatro nomes cotados para assumir o cargo caso Koeman deixe a equipe.

    — Provavelmente, todos querem deixar claro que estão disponíveis. Acho que Peter Bosz também, de repente, deixou cair uma pequena indício de disponibilidade para a seleção holandesa. Arne Slot está disponível e Michael Reiziger já trabalha na Holanda. Se Koeman se aposentar após este torneio, e é o que presumo, um desses quatro provavelmente se tornará o técnico da seleção holandesa — disse.

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    — O fato de Erik ten Hag dizer isso agora, Bosz deixar essa possibilidade em aberto, Slot estar disponível, Reiziger… O fato de esses nomes estarem circulando agora significa, na minha opinião, que todos já estão convencidos de que Koeman está em sua última missão — completou.

    Arne Slot está livre no mercado após deixar o Liverpool na temporada passada. O treinador holandês, de 47 anos, tem no currículo como principais títulos a Premier League e o Campeonato Holandês.

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    Michael Reiziger tem 53 anos e trabalhou nas categorias de base do Ajax, além de ter comandado interinamente a equipe profissional. O ex-jogador atualmente trabalha na federação holandesa.

    Outro nome citado é Peter Bosz, de 62 anos. O treinador passou por Lyon, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Ajax. Atualmente, está sem clube.

    Por fim, o nome mais forte é o de Erik ten Hag, ex-técnico de Manchester United e Ajax. O comandante de 56 anos ocupa atualmente o cargo de diretor-técnico do Twente.

    Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP) /
    Ronald Koeman, técnico da Holanda, pode deixar a equipe após a Copa do Mundo (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP) /

    Holanda na Copa do Mundo

    Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo e, após o empate por 2 a 2 com o Japão na estreia, volta a campo no dia 20 de junho para enfrentar a Suécia, em Houston. A seleção holandesa encerra sua participação na fase de grupos em 25 de junho, diante da Tunísia, em Kansas City.

      1.
    1. 14 de junho: Holanda 1x1 Japão - Estádio de Dallas
      2. 2.
    2. 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston
      3. 3.
    3. 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

    O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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