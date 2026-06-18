Tottenham anuncia a contratação de titular da Holanda na Copa: confira
Clube da Inglaterra contará com zagueiro holandês para a próxima temporada
O Tottenham se movimenta no mercado em busca de reforços para a próxima temporada, que terá início após a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (18), o clube inglês anunciou a contratação do zagueiro Jan Paul van Hecke, titular da seleção da Holanda no Mundial e que defendia o Brighton.
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Em nota oficial, os Spurs confirmaram a chegada do defensor e celebraram o acordo:
"Temos o prazer de anunciar a contratação de Jan Paul van Hecke. Experiente internacional holandês, ele chega do Brighton & Hove Albion e assinou um contrato de longa duração com o clube."
Também por meio do comunicado, Van Hecke comemorou a transferência e destacou a oportunidade de atuar por um dos principais clubes da Inglaterra:
"É uma grande honra me tornar jogador do Spurs e, quando você se junta a um clube tão grande, é a realização de um sonho. Já tenho uma conexão muito forte com o treinador, com quem estou ansioso para trabalhar novamente. Micky (van de Ven) também me contou coisas ótimas sobre o clube, então mal posso esperar para começar. Já estive no Tottenham Hotspur Stadium como jogador adversário e agora estou ansioso para entrar em campo diante da nossa torcida vestindo a camisa do Spurs. Será um momento especial."
Tottenham busca temporada mais tranquila
O Tottenham chega para a próxima temporada com o objetivo de viver um cenário bem mais tranquilo do que o enfrentado no último ano. A equipe londrina teve uma campanha decepcionante na Premier League e passou boa parte da competição lutando contra o rebaixamento, situação incomum para um clube acostumado a disputar vagas em competições europeias.
Diante desse contexto, a diretoria tem apostado na reformulação do elenco para elevar o nível da equipe e evitar novos sustos. A contratação de Jan Paul van Hecke faz parte desse processo de reconstrução, que busca dar mais consistência ao sistema defensivo e recolocar os Spurs na briga pelas primeiras posições do futebol inglês.
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