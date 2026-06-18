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Tottenham anuncia a contratação de titular da Holanda na Copa: confira

Clube da Inglaterra contará com zagueiro holandês para a próxima temporada

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
18/06/2026 16:17
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Van Hecke (Foto: Aric Becker / AFP)
Van Hecke (Foto: Aric Becker / AFP)
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O Tottenham se movimenta no mercado em busca de reforços para a próxima temporada, que terá início após a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (18), o clube inglês anunciou a contratação do zagueiro Jan Paul van Hecke, titular da seleção da Holanda no Mundial e que defendia o Brighton.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Tottenham se movimenta no mercado em busca de reforços para a próxima temporada, que terá início após a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (18), o clube inglês anunciou a contratação do zagueiro Jan Paul van Hecke, titular da seleção da Holanda no Mundial e que defendia o Brighton.

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    • Em nota oficial, os Spurs confirmaram a chegada do defensor e celebraram o acordo:

    "Temos o prazer de anunciar a contratação de Jan Paul van Hecke. Experiente internacional holandês, ele chega do Brighton & Hove Albion e assinou um contrato de longa duração com o clube."

    Também por meio do comunicado, Van Hecke comemorou a transferência e destacou a oportunidade de atuar por um dos principais clubes da Inglaterra:

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    "É uma grande honra me tornar jogador do Spurs e, quando você se junta a um clube tão grande, é a realização de um sonho. Já tenho uma conexão muito forte com o treinador, com quem estou ansioso para trabalhar novamente. Micky (van de Ven) também me contou coisas ótimas sobre o clube, então mal posso esperar para começar. Já estive no Tottenham Hotspur Stadium como jogador adversário e agora estou ansioso para entrar em campo diante da nossa torcida vestindo a camisa do Spurs. Será um momento especial."

    Van Hecke (reprodução Van Hecke)
    Van Hecke (reprodução Van Hecke)

    Tottenham busca temporada mais tranquila

    O Tottenham chega para a próxima temporada com o objetivo de viver um cenário bem mais tranquilo do que o enfrentado no último ano. A equipe londrina teve uma campanha decepcionante na Premier League e passou boa parte da competição lutando contra o rebaixamento, situação incomum para um clube acostumado a disputar vagas em competições europeias.

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    Diante desse contexto, a diretoria tem apostado na reformulação do elenco para elevar o nível da equipe e evitar novos sustos. A contratação de Jan Paul van Hecke faz parte desse processo de reconstrução, que busca dar mais consistência ao sistema defensivo e recolocar os Spurs na briga pelas primeiras posições do futebol inglês.

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