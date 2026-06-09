Renato Veiga comenta favoritismo da seleção portuguesa e explica briga em amistoso Zagueiro concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (8)

Em mais um dia de preparação da seleção portuguesa para a Copa do Mundo e para o amistoso contra a Nigéria, Renato Veiga abriu o jogo sobre o status de "favorita" atribuído a Portugal e também comentou a confusão registrada no último amistoso da equipe, diante do Chile, no sábado.

Sobre a expectativa em torno da seleção portuguesa, o zagueiro preferiu adotar cautela. Segundo ele, Portugal chega forte para a competição, mas ainda é cedo para falar em favoritismo antes do início do Mundial.

- Não há que fugir à qualidade de Portugal: somos candidatos, favoritos acho que não. Dentro da competição, daqui a algum tempo, posso responder melhor - destacou Renato Veiga.

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Renato Veiga explicou situação da seleção portuguesa na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/ X)

Zagueiro explicou confusão em último amistoso de Portugal

Renato Veiga explicou a briga que aconteceu no último amistoso da seleção portuguesa, contra o Chile. A confusão que resultou na expulsão de Rafael Leão teve início aos 45 minutos do primeiro tempo. No lance, João Cancelo e Faúndez se envolveram em um choque, e o jogador chileno acabou atingindo o português ao levantar as pernas enquanto estava caído.

A situação rapidamente escalou e envolveu Rafael Leão e Ivan Román, zagueiro do Atlético-MG. Após o tumulto, o árbitro italiano Luca Zufferli aplicou o cartão vermelho aos dois atletas. Renato chegou a entrar no meio da discussão.

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- O que aconteceu espelha aquilo que é o nosso vestiário. Há que ter a cabeça fria, mas quando é com um dos nossos, mesmo num particular, quem estiver mais perto vai ajudar. Eu fui ajudar quem o foi ajudar. A nossa maior virtude é o vestiário. Estamos aqui para nos protegermos uns aos outros, independentemente de quem esteja do outro lado - explicou.

Portugal enfrenta a Nigéria em um último amistoso antes da Copa do Mundo nesta quarta-feira. A estreia oficial acontece na próxima quarta-feira, dia 17, às 14h (de Brasília).