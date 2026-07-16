Cucurella promete tatuar rosto de De la Fuente se Espanha vencer a Copa: 'É uma boa' Lateral espanhol fez promessa inusitada antes da final contra a Argentina

A busca pelo título da Copa do Mundo, assim como em qualquer outra conquista, está marcada por mais uma superstição. E chegou a vez da promessa de Marc Cucurella, lateral da Espanha. Em entrevista ao veículo El Partidazo de COPE, da Espanha, o jogador do Real Madrid prometeu que, caso vença a Copa do Mundo no domingo, contra a Argentina, irá tatuar o rosto de Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola. O lateral respondeu sem hesitação.

— Se ganharmos a Copa, eu farei uma tatuagem do rosto de Luis de la Fuente. Pequena, mas acho que é uma boa lembrança. Teríamos que pensar no local. Eu assinaria a tatuagem, depois teríamos que considerar o lugar e onde — prometeu Cucurella.

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Cucurella é um dos destaquea da Espanha (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Uma atitude ousada, que enfatiza a boa relação entre o jogador e o técnico espanhol. Luis de la Fuente teve papel importante na trajetória de Cucurella na seleção, mantendo sua confiança no lateral mesmo durante os momentos de maior contestação. Sob o comando do técnico, o defensor se firmou como titular da Espanha e foi uma das peças importantes na conquista da Eurocopa.

Ainda durante a entrevista, Cucurella optou por não fazer comparativos entre a atual seleção de La Roja e a campeã em 2010. Para ele, cada elenco tem a própria trajetória e desafios.

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A decisão da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina acontece no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A seleção espanhola garantiu presença na final ao superar a França por 2 a 0, enquanto os argentinos avançaram após vencer a Inglaterra por 2 a 1 na outra semifinal, definindo o confronto que põe em jogo o bicampeonato espanhol e o tetra dos hermanos.

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