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Defensor da Argentina critica ex-jogadores ingleses: 'Falam muito'

Cuti Romero celebra classificação à final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 11:19
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Cuti Romero marca Harry Kane no duelo entre Argentina e Inglaterra na Copa do Mundo
Cuti Romero marca Harry Kane no duelo entre Argentina e Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Defensor da Argentina, Cuti Romero ironizou ex-jogadores ingleses que criticaram os atletas da Albiceleste antes do jogo da semifinal da Copa do Mundo. Na zona mista após a vitória por 2 a 1, o jogador do Tottenham mandou um recado direto à Gary Neville e outros comentaristas.

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    - A verdade é que estamos muito emocionados. Para mim, compartilhar e estar nesse grupo é um privilégio enorme. Sabíamos que estávamos bem e que poderíamos machucá-los. Tínhamos uma bronca porque eles gostam de falar muito na Inglaterra. A única coisa que espero quando me aposentar é não ser tão estúpido assim. Não espero sair criticando um jogador, nem ninguém, pois todos entram para fazer o melhor pela sua seleção. Estamos felizes por estar em uma final de Copa do Mundo de novo e estamos fazendo história.

    Na prévia do duelo entre Argentina e Inglaterra, Gary Neville afirmou que Romero e Lisandro Martínez iam da melhor para a pior zaga do mundo. O ex-lateral do Manchester United opinou sobre a fragilidade defensiva dos sul-americanos por conta dos gols sofridos no mata-mata da Copa do Mundo.

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    No campo, Cuti Romero e Lisandro Martínez vêm sendo peça chave na Argentina de Lionel Scaloni em diversas fases do jogo. Os atletas já marcaram gols decisivos, mas também fazem partidas seguras ao longo da Copa do Mundo.

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    Romero faz símbolo de coração após vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/AFP)
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