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Além do gênio: quem dividiu o protagonismo com Messi na Argentina

Além do astro, sete jogadores também marcaram na campanha rumo à final da Copa

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 11:27
Atualizado há 2 minutos
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Lautaro Martínez cabeceia para marcar o gol da vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo
Lautaro Martínez cabeceia para marcar o gol da vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

Por trás do brilho inevitável de Messi, sete 'operários' de Scaloni dividiram a responsabilidade dos gols que colocaram a Albiceleste em sua sétima final de Copa do Mundo. A Argentina está novamente a um passo do topo do mundo. A classificação para a segunda final consecutiva de Copa do Mundo consagrou uma campanha marcada pela resiliência e pela capacidade de superação. Donos do melhor ataque da competição com 19 gols marcados, os comandados de Lionel Scaloni provaram que a força desta seleção vai muito além do seu camisa 10.

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    • Embora o capitão Lionel Messi, aos 39 anos, seja o protagonista absoluto — com participação direta em 12 dos 19 gols da equipe (oito tentos e quatro assistências) —, a caminhada exigiu a força do coletivo. Para que o astro brilhasse, foi necessária a precisão de outros sete guerreiros que assumiram a responsabilidade nos momentos de maior drama: Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister e Cristian Romero.

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    Enzo Fernandez comemora gol da Argentina com mãos nos ouvidos
    Enzo Fernandez comemora gol da Argentina com mãos nos ouvidos (Foto: Thomas COEX/AFP)

    Relembre a trajetória heroica desses coadjuvantes ao longo da competição:

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    • Argentina 3 x 1 Jordânia (3ª Rodada): Classificada, a Argentina poupou Messi no primeiro tempo. A oportunidade ficou com Giovani Lo Celso. Após sofrer falta na entrada da área, o próprio meia assumiu a cobrança. Com extrema concentração, bateu de chapa no canto oposto da barreira e superou o goleiro Yazeed Abu Laila. Pouco depois, Lautaro Martínez ampliou de pênalti. Coube a Messi, que entrou na etapa complementar, fechar o placar aos 35 minutos.

    Mata-mata: o caminho do drama e da superação


    Argentina 3 x 2 Cabo Verde (16 avos de final): Em um confronto surpreendentemente equilibrado, a defesa resolveu o jogo. No início da prorrogação, o zagueiro Lisandro Martínez mostrou frieza de centroavante para colocar a Argentina em vantagem. Sob forte pressão na sequência, Cristian Romero brigou pela bola na área após cruzamento, e o desvio do cabo-verdiano Diney Borges contra a própria meta selou a vitória sul-americana.

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    Argentina 3 x 2 Egito (Oitavas de final): Diante da desvantagem de 2 a 0 contra os egípcios, a garra argentina sobressaiu no final da partida. Aos 34 minutos do segundo tempo, Cristian Romero cabeceou firme após passe preciso de Messi. A virada heroica se completou aos 47, quando o volante Enzo Fernández, também pelo alto, aproveitou o cruzamento de Lautaro Martínez para garantir a classificação.

    Argentina 3 x 1 Suíça (Quartas de final): Em duelo tático de alto nível, Alexis Mac Allister abriu o placar de cabeça após escanteio cobrado por Messi. Na prorrogação, a força ofensiva apareceu: Julián Álvarez acertou um belo chute de fora da área e Lautaro Martínez aproveitou rebote nos acréscimos para carimbar a vaga na fase seguinte.

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    Argentina 2 x 1 Inglaterra (Semifinal): No clássico mais tenso da campanha, a Albiceleste buscou mais uma virada memorável na base do coração. Aos 40 minutos do segundo tempo, Enzo Fernández arriscou de fora da área e surpreendeu o goleiro Pickford. A consagração veio aos 47, quando Lautaro Martínez — muito contestado no Mundial anterior — recebeu passe cirúrgico de Messi e estufou as redes.

    Veja lista de gols marcados pelos 'soldados' de Lionel Messi:

    1. Lautaro Martinez: 3 gols
    2. Enzo Fernández: 2 gols
    3. Julián Álvarez: 1 gol
    4. Giovani Lo Celso: 1 gol
    5. Lisandro Martínez: 1 gol
    6. Cristian Romero: 1 gol
    7. Alexis Mac Allister: 1 gol

    O confronto final


    Com seus coadjuvantes em estado de graça e o brilho de seu camisa 10, a Argentina enfrenta a Espanha no próximo domingo (19), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em busca do tão sonhado tetracampeonato mundial.

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