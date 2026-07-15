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Jogadores da Argentina provocam ingleses com faixa das Malvinas; confira

Confronto fora do futebol é levado a ONU

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 18:53
Atualizado há 32 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores da Argentina exibindo faixa com fator histórico
Jogadores da Argentina exibindo faixa com fator histórico (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026, vencendo de virada por 2 a 1 a Inglaterra, teve um fator histórico além das quatros linhas. Antes mesmo de confrontos em Copas do Mundo, os dois países já mantinham um dos conflitos diplomáticos mais conhecidos do século XX: a disputa pela soberania das Ilhas Malvinas, arquipélago localizado no Atlântico Sul.

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    E após a vitória Albiceleste, jogadores da Argentina levantaram uma faixa com 'Las Malvinas son Argentina' fazendo referência ao conflito. No entanto, a Fifa tinha proibido qualquer bandeira ou faixa com referência á guerra, e os argentinos ignoraram. Confira:

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    Jogadores da Argentina segurando bandeira com referência ao conflito histórico
    Jogadores da Argentina segurando bandeira com referência ao conflito histórico (Foto: Thomas COEX / AFP)

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    • A disputa ganhou seu capítulo mais marcante em 1982, durante a Guerra das Malvinas. Em 2 de abril daquele ano, tropas argentinas desembarcaram no arquipélago e ocuparam o território, que estava sob administração da Inglaterra. O governo da então primeira-ministra Margaret Thatcher respondeu com o envio de uma força-tarefa naval para retomar as ilhas.

    O conflito durou 74 dias e terminou em 14 de junho de 1982, com a rendição das forças argentinas e a retomada do controle britânico sobre o arquipélago. Segundo dados históricos amplamente aceitos, morreram 649 militares argentinos, 255 militares britânicos e três civis das ilhas durante a guerra.

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    Desde então, a Inglaterra, comandada pelo Reino Unido, mantém o controle administrativo das Ilhas Malvinas. A Argentina, por sua vez, segue reivindicando a soberania do território por vias diplomáticas e considera a ocupação britânica uma herança do colonialismo. A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece a existência da disputa de soberania e incentiva ambos os países a buscarem uma solução negociada, embora não tenha definido a quem pertencem as ilhas.

    A relação entre as Ilhas Malvinas e o esporte

    Guerra das Malvinas fez com que os confrontos entre Inglaterra e Argentina ganhassem um significado ainda maior dentro de campo. Quatro anos após o conflito, as seleções se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México.

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    A partida ficou marcada por dois dos gols mais famosos da história do futebol, ambos anotados por Diego Maradona. O primeiro entrou para a história como a "Mão de Deus", após o argentino tocar a bola com a mão antes de marcar. Minutos depois, o craque da Argentina marcou o chamado "Gol do Século", driblando cinco jogadores da Inglaterra antes de balançar as redes.

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    Após a vitória por 2 a 1, Maradona afirmou que o primeiro gol foi marcado "um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus". Anos depois, o ex-camisa 10 também reconheceu que aquele triunfo possuía um significado especial para os argentinos, especialmente pelo contexto da Guerra das Malvinas, embora destacasse que os jogadores não eram responsáveis pelo conflito.

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    Desde então, cada novo encontro entre Inglaterra Argentina costuma relembrar não apenas grandes capítulos da história das Copas do Mundo, mas também a disputa territorial que segue sem solução definitiva e ajuda a explicar uma das rivalidades mais intensas do futebol mundial.

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