Inglaterra amplia retrospecto negativo em semifinais de Copa após queda para Argentina Seleção inglesa voltou a desperdiçar vantagem em uma semifinal e manteve histórico desfavorável em Copas do Mundo

A derrota de virada que provocou a eliminação da Inglaterra para a Argentina na última quarta-feira (15), pela semifinal da Copa do Mundo, fez a seleção inglesa novamente protagonizar uma incrível marca negativa na história dos Mundiais. Apenas duas vezes neste século, uma seleção abriu o placar em um jogo de semifinal de Copa e não chegou à final: na derrota inglesa de virada para a Croácia, em 2018, na Rússia; e agora, em 2026, no revés sofrido pelos ingleses para os argentinos, por 2 a 1, em Atlanta, nos Estados Unidos.

A marca negativa reflete um histórico melancólico da Inglaterra na Copa do Mundo. Essa foi a quarta vez na história que o país alcança as semifinais do torneio, e em apenas uma ocasião avançou para a grande decisão, justamente no ano em que se sagrou campeão mundial, 1966. Além das três campanhas já citadas, a Inglaterra também esteve na semifinal de 1990, quando enfrentou a Alemanha. A partida terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Os alemães acabaram vencendo na disputa de pênaltis por 4 a 3, garantindo vaga na final do torneio.

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Harry Kane lamenta eliminação da Inglaterra para a Argentina na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Vale dizer também que, em todas as disputas de terceiro lugar feitas pela Inglaterra, em 1990 e em 2018, a seleção nunca venceu e sempre ficou com a quarta posição. Em 1990, enfrentou a Itália e foi derrotada por 2 a 1, após empatar a partida com David Platt, aos 36 minutos do segundo tempo, e ver a Itália voltar à frente do placar cinco minutos depois, com Salvatore Schillaci, que deu a vitória aos italianos. E, em 2018, caiu para a Bélgica, que venceu por 2 a 0, com gols de Meunier e Hazard. Com isso, caso vença a França no próximo sábado, em Miami, a Inglaterra encerra a competição com a sua segunda melhor campanha na história do país.

Como foi a eliminação para a Argentina

A Inglaterra esteve perto da final da Copa do Mundo de 2026 ao abrir o placar com Anthony Gordon, mas recuou excessivamente após o gol e passou a sofrer a pressão da Argentina. Nos minutos finais, Lionel Messi deu duas assistências, para Enzo Fernández empatar e Lautaro Martínez garantir a virada por 2 a 1 e a vaga na final.

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Além do resultado, a derrota reacendeu as críticas à postura inglesa em jogos decisivos. As mudanças defensivas promovidas por Thomas Tuchel e a perda de controle do meio-campo fizeram a equipe ceder o protagonismo justamente quando tinha a vantagem e repetir um roteiro que já marcou outras eliminações da seleção, como a derrota para os alemães em 1990, para os argentinos em 1998 e 1986, e para os croatas em 2018.

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