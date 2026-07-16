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Messi se aproxima da 9ª Bola de Ouro com uma Copa do Mundo brilhante

Camisa 10 é um dos favoritos a vencer o prêmio individual

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 10:58
Atualizado há 1 minutos
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Messi comemora com os braços erguidos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra e a classificação à final da Copa do Mundo
Messi comemora vitória da Argentina sobre a Inglaterra e classificação à final da Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Protagonista da Argentina, Lionel Messi se aproxima da conquista da 9ª Bola de Ouro em uma Copa do Mundo brilhante. Em sua segunda final consecutiva de Mundial, o camisa 10 soma oito gols e quatro assistências, sendo o jogador mais decisivo do torneio até o momento.

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    Embora não esteja mais no principal centro do futebol, Messi vem provando sua capacidade de desequilibrar jogos de alto nível. E a Copa do Mundo é um fator que costuma ser preponderante na eleição do melhor jogador da temporada.

    Fator Copa do Mundo

    Em 2023, Messi conquistou sua última Bola de Ouro, o que aconteceu justamente após o título da Copa do Mundo em dezembro de 2022. Naquela temporada, o argentino ainda venceria o Campeonato Francês e a Supercopa da França para reforçar o favoritismo pelo prêmio individual.

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    • E é inegável o fator Copa do Mundo na Bola de Ouro. Em 1998, Zidane venceu a Copa e a Bola de Ouro. Em 2002, Ronaldo Fenômeno conquistou o Mundial e o Ballon d'Or. Em 2006, Cannavaro levantou a taça e levou o prêmio. As exceções foram entre os Mundiais de 2010 e 2018, que marcaram o auge das carreiras de Messi e Cristiano Ronaldo.

    Além da bola jogada na Copa do Mundo com a Argentina, Lionel Messi fez história na última temporada da Major League Soccer (MLS). Além de ter conquistado o primeiro título da história do Inter Miami na MLS, o camisa 10 marcou 35 gols e contribuiu com 23 assistências.

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    Lionel Messi comemora de joelhos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo
    Lionel Messi comemora de joelhos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

    Messi tem a chance de disparar na liderança da Bola de Ouro

    Desde o início da premiação da Bola de Ouro, Lionel Messi é o recordista com oito prêmios individuais recebidos. O camisa 10 da Argentina é seguido por Cristiano Ronaldo, que soma cinco Ballon d'Ors em sua carreira.

    Será difícil argumentar contra uma hipotética 9ª Bola de Ouro para Lionel Messi caso a Argentina vença a Espanha e conquiste mais uma Copa do Mundo. Em uma revisão feita pela "France Football", Pelé teria vencido sete Ballon d'Ors em sua trajetória.

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    Aos 39 anos, Messi segue atuando em um alto nível e faz sua melhor Copa do Mundo na carreira em 2026. O camisa 10 é o artilheiro da competição e tem 12 participações em gols no torneio, sendo o principal condutor da Argentina até a decisão do Mundial.

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