Messi se aproxima da 9ª Bola de Ouro com uma Copa do Mundo brilhante
Camisa 10 é um dos favoritos a vencer o prêmio individual
Protagonista da Argentina, Lionel Messi se aproxima da conquista da 9ª Bola de Ouro em uma Copa do Mundo brilhante. Em sua segunda final consecutiva de Mundial, o camisa 10 soma oito gols e quatro assistências, sendo o jogador mais decisivo do torneio até o momento.
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Embora não esteja mais no principal centro do futebol, Messi vem provando sua capacidade de desequilibrar jogos de alto nível. E a Copa do Mundo é um fator que costuma ser preponderante na eleição do melhor jogador da temporada.
Fator Copa do Mundo
Em 2023, Messi conquistou sua última Bola de Ouro, o que aconteceu justamente após o título da Copa do Mundo em dezembro de 2022. Naquela temporada, o argentino ainda venceria o Campeonato Francês e a Supercopa da França para reforçar o favoritismo pelo prêmio individual.
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Além do gênio: quem dividiu o protagonismo com Messi na Argentina
E é inegável o fator Copa do Mundo na Bola de Ouro. Em 1998, Zidane venceu a Copa e a Bola de Ouro. Em 2002, Ronaldo Fenômeno conquistou o Mundial e o Ballon d'Or. Em 2006, Cannavaro levantou a taça e levou o prêmio. As exceções foram entre os Mundiais de 2010 e 2018, que marcaram o auge das carreiras de Messi e Cristiano Ronaldo.
Além da bola jogada na Copa do Mundo com a Argentina, Lionel Messi fez história na última temporada da Major League Soccer (MLS). Além de ter conquistado o primeiro título da história do Inter Miami na MLS, o camisa 10 marcou 35 gols e contribuiu com 23 assistências.
Messi tem a chance de disparar na liderança da Bola de Ouro
Desde o início da premiação da Bola de Ouro, Lionel Messi é o recordista com oito prêmios individuais recebidos. O camisa 10 da Argentina é seguido por Cristiano Ronaldo, que soma cinco Ballon d'Ors em sua carreira.
Será difícil argumentar contra uma hipotética 9ª Bola de Ouro para Lionel Messi caso a Argentina vença a Espanha e conquiste mais uma Copa do Mundo. Em uma revisão feita pela "France Football", Pelé teria vencido sete Ballon d'Ors em sua trajetória.
Aos 39 anos, Messi segue atuando em um alto nível e faz sua melhor Copa do Mundo na carreira em 2026. O camisa 10 é o artilheiro da competição e tem 12 participações em gols no torneio, sendo o principal condutor da Argentina até a decisão do Mundial.
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