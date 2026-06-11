México x África do Sul: onde está Tshabalala, autor de golaço na Copa de 2010? Lenda sul-africana se aposentou em agosto de 2021

Hoje, cinco anos após pendurar as chuteiras, Siphiwe Tshabalala segue ligado ao futebol, mas em uma função muito diferente daquela que o tornou famoso em 2010 durante a Copa do Mundo. O ex-camisa 8 da seleção sul-africana transformou a própria imagem em uma marca, e passou a atuar como embaixador de entidades esportivas, parceiro de projetos empresariais e defensor do desenvolvimento do futebol de base na África.

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O próprio Tshabalala afirmou recentemente que o histórico gol contra o México na abertura da Copa do Mundo de 2010 abriu portas que ele jamais imaginou. Segundo o ex-jogador, ele construiu uma carreira paralela ainda durante os tempos de atleta, investindo em sua marca pessoal, o que hoje lhe permite trabalhar com patrocinadores, campanhas publicitárias e grandes organizações esportivas mesmo sem estar atuando profissionalmente.

Há 16 anos, Tshabalala marcava gol de estreia da África do Sul na Copa (Foto: Divulgação/FIFA)

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Trabalho mais afundo da lenda sul-africana

Nos nos recentes, uma de suas principais atividades tem sido o papel de "lenda" do futebol sul-africano. , Tshabalala tem se envolvido fortemente em iniciativas de formação de jovens atletas. Em abril de 2026, esteve presente nas finais do Campeonato Africano Escolar promovido pela Confederação Africana de Futebol (CAF), defendendo investimentos em categorias de base, educação e desenvolvimento social através do esporte.

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Fora dos gramados, Tshabalala também vem explorando o universo empresarial. Em 2025, foi um dos protagonistas do programa televisivo "Off Pitch Goals", que acompanha ex-jogadores sul-africanos em seus negócios e investimentos após a aposentadoria. A produção mostra como atletas podem construir patrimônio e empreendimentos para além da carreira esportiva.

Números e participação de Tshabalala na Copa do Mundo

Autor do primeiro gol da Copa do Mundo de 2010, na abertura entre África do Sul e México, o ex-meia-atacante sul-africano iniciou sua carreira profissional no Free State Stars antes de construir praticamente toda sua trajetória no Kaizer Chiefs, equipe pela qual se tornou ídolo. Em 2018, realizou o sonho de atuar na Europa ao defender o Erzurumspor, da Turquia. Depois retornou à África do Sul para atuar pelo AmaZulu FC, onde encerrou sua carreira em agosto de 2021.

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Os números apontam 366 partidas oficiais, 55 gols, 86 assistências e 30 cartões amarelos, sem registros de expulsões por cartão vermelho. Pela seleção da Seleção Sul-Africana, Tshabalala disputou 91 partidas e marcou 12 gols, participando da Copa do Mundo de 2010 e 2014. Seu gol contra o México, em Johannesburgo, continua sendo um dos momentos mais emblemáticos da história dos Mundiais.

This for me is the best opening goal in World Cup history. The goal, celebration, the vibes and Peter drury commentary.



Everything was perfect pic.twitter.com/Rmo7NU3rOI — Janty (@CFC_Janty) June 8, 2026

O gol de Siphiwe Tshabalala teve importância histórica por ser o primeiro gol da Copa do Mundo de 2010, realizada no continente africano. Marcado pela seleção anfitriã logo na partida de abertura, contra o México, o lance se tornou um símbolo no principal torneio do futebol mundial e permanece como uma das imagens mais lembradas daquela Copa.

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