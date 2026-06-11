logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Primeiro treino do Uruguai no México segue com Arrascaeta como preocupação

Meia do Flamengo se recupera de lesão e ficou fora de parte dos trabalhos

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
11/06/2026 10:12
Favorite o Lance! no Google
Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)
Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)
Ver Resumo da matéria por IA
A Seleção do Uruguai iniciou sua preparação em Mayakoba, no México, para a disputa da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (10) a Celeste realizou o primeiro treinamento em solo mexicano, mas as atenções continuam voltadas para a recuperação de Arrascaeta.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Seleção do Uruguai iniciou sua preparação em Mayakoba, no México, para a disputa da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (10) a Celeste realizou o primeiro treinamento em solo mexicano, mas as atenções continuam voltadas para a recuperação de Arrascaeta.

continua após a publicidade
  • Arrascaeta-Flamengo-Uruguai

    Cena de Arrascaeta, do Flamengo, viraliza na Copa: ‘Inacreditável’

    Fora de Campo
    Há 39 minutos
  • Neymar em amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

    Copa do Mundo: Ferramentas de IA definem campeão e até onde vai o Brasil

    Copa do Mundo
    Há 20 horas
  • Zico passa instruções ao zagueiro Luizão durante sua passagem pelo Uzbequistão

    Estreantes da Copa: Uzbequistão tem técnico lendário e legado de Zico

    Copa do Mundo
    Há 33 minutos

    • Os jogadores participaram de atividades físicas na academia e realizaram corridas no campo do hotel onde a delegação está hospedada. Já Arrascaeta permaneceu apenas na parte interna, realizando trabalhos de fortalecimento muscular, sem ir a campo com o restante do grupo.

    O meia do Flamengo segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e ainda não tem prazo definido para ficar à disposição do técnico Marcelo Bielsa. Para auxiliar no tratamento do camisa 10, a seleção uruguaia contou com a presença do fisioterapeuta do Flamengo, Laniyan Neves.

    continua após a publicidade

    Esta não é a primeira vez que o profissional é convocado pela federação uruguaia. Em outras oportunidades, Laniyan já havia sido chamado para acompanhar a recuperação de De la Cruz, outro atleta do Flamengo e da seleção celeste.

    Além de Arrascaeta, o Uruguai tem outros três motivos de preocupação neste início de preparação para a Copa do Mundo. O zagueiro do Barcelona, Ronaldo Araújo, o meio-campista do Real Madrid, Federico Valverde, e o defensor José María Giménez, do Atlético de Madrid, também não participaram das atividades em campo. O trio permaneceu na academia realizando trabalhos físicos enquanto o restante do elenco foi ao gramado para a primeira atividade em solo mexicano.

    continua após a publicidade

    Vídeo de Arrascaeta mancando chamou atenção

    Nesta quarta-feira (10), Arrascaeta apareceu mancando em um vídeo. A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e deixou torcedores do Flamengo extremamente preocupados com o restante da temporada. Veja o vídeo:

    Uruguai na Copa do Mundo

    O Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha. A estreia da Celeste será diante dos sauditas, às 19h (de Brasília) da próxima segunda-feira (15), no Hard Rock Stadium, em Miami.

    Na segunda rodada, os uruguaios voltam a atuar no mesmo estádio para enfrentar Cabo Verde. A partida está marcada para o dia 21 de junho, também às 19h (de Brasília).

    O último compromisso da equipe na fase de grupos será contra a Espanha, em confronto considerado o mais difícil da chave. O duelo acontece no dia 26 de junho, às 21h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara, no México.

    Treinamento seleção Uruguaia (Reprodução AUF)
    Treinamento seleção Uruguaia (Reprodução AUF)

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    ronald araujo barcelona zagueiro uruguai
    Copa do MundoJogador do Uruguai tem lesão muscular e preocupa seleção antes de estreia na CopaHá 2 dias
    Arrascaeta-Flamengo-Uruguai
    Todos EsportesArrascaeta 'provoca guerra' entre Flamengo e Uruguai antes da Copa, destaca jornalHá 3 dias
    Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)
    Fora de CampoTorcida do Flamengo se revolta com decisão do Uruguai sobre Arrascaeta: 'Não existe'Há 3 dias
    Arrascaeta Flamengo Estudiantes Libertadores
    FlamengoFlamengo acusa Uruguai de descumprir protocolo médico de ArrascaetaHá 3 dias
    Flamengo Cusco Libertadores
    FlamengoFlamengo tem o 11º convocado para a Copa do Mundo; entendaHá 4 dias
    Valverde com cicatriz na testa.
    Copa do MundoVídeo mostra cicatriz na cabeça de Valverde após briga com astro da França no Real MadridHá 6 dias

    Mais LANCE!

    Flamengo se pronuncia após Arrascaeta ter lesão confirmada pela seleção do Uruguai
    Fifa divulga cores dos uniformes para a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
    Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)
    Espanhóis repercutem possível corte de Arrascaeta da Copa: 'Não há outro'