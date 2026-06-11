Primeiro treino do Uruguai no México segue com Arrascaeta como preocupação Meia do Flamengo se recupera de lesão e ficou fora de parte dos trabalhos

A Seleção do Uruguai iniciou sua preparação em Mayakoba, no México, para a disputa da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (10) a Celeste realizou o primeiro treinamento em solo mexicano, mas as atenções continuam voltadas para a recuperação de Arrascaeta.

A Seleção do Uruguai iniciou sua preparação em Mayakoba, no México, para a disputa da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (10) a Celeste realizou o primeiro treinamento em solo mexicano, mas as atenções continuam voltadas para a recuperação de Arrascaeta.

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Os jogadores participaram de atividades físicas na academia e realizaram corridas no campo do hotel onde a delegação está hospedada. Já Arrascaeta permaneceu apenas na parte interna, realizando trabalhos de fortalecimento muscular, sem ir a campo com o restante do grupo.

O meia do Flamengo segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e ainda não tem prazo definido para ficar à disposição do técnico Marcelo Bielsa. Para auxiliar no tratamento do camisa 10, a seleção uruguaia contou com a presença do fisioterapeuta do Flamengo, Laniyan Neves.

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Esta não é a primeira vez que o profissional é convocado pela federação uruguaia. Em outras oportunidades, Laniyan já havia sido chamado para acompanhar a recuperação de De la Cruz, outro atleta do Flamengo e da seleção celeste.

Além de Arrascaeta, o Uruguai tem outros três motivos de preocupação neste início de preparação para a Copa do Mundo. O zagueiro do Barcelona, Ronaldo Araújo, o meio-campista do Real Madrid, Federico Valverde, e o defensor José María Giménez, do Atlético de Madrid, também não participaram das atividades em campo. O trio permaneceu na academia realizando trabalhos físicos enquanto o restante do elenco foi ao gramado para a primeira atividade em solo mexicano.

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Vídeo de Arrascaeta mancando chamou atenção

Nesta quarta-feira (10), Arrascaeta apareceu mancando em um vídeo. A cena rapidamente viralizou nas redes sociais e deixou torcedores do Flamengo extremamente preocupados com o restante da temporada. Veja o vídeo:

Uruguai na Copa do Mundo

O Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha. A estreia da Celeste será diante dos sauditas, às 19h (de Brasília) da próxima segunda-feira (15), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Na segunda rodada, os uruguaios voltam a atuar no mesmo estádio para enfrentar Cabo Verde. A partida está marcada para o dia 21 de junho, também às 19h (de Brasília).

O último compromisso da equipe na fase de grupos será contra a Espanha, em confronto considerado o mais difícil da chave. O duelo acontece no dia 26 de junho, às 21h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara, no México.

Treinamento seleção Uruguaia (Reprodução AUF)

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