Estreia da Copa tem cerveja a mais de R$ 90 e água por R$23: veja quanto custa consumir no estádio Produtos comercializados no Estádio Azteca serão exclusivos de parceiros da Fifa

A experiência de acompanhar a estreia da Copa do Mundo de 2026 pode pesar no bolso dos torcedores. Quem estiver no Estádio Azteca para a partida de abertura entre México e África do Sul, nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), encontrará preços elevados para alimentação e bebidas. Uma cerveja, por exemplo, custará mais de R$ 90, enquanto uma garrafa de água será vendida por mais de R$ 23.

A experiência de acompanhar a estreia da Copa do Mundo de 2026 pode pesar no bolso dos torcedores. Quem estiver no Estádio Azteca para a partida de abertura entre México e África do Sul, nesta quinta-feira (11), às 16h (de Brasília), encontrará preços elevados para alimentação e bebidas. Uma cerveja, por exemplo, custará mais de R$ 90, enquanto uma garrafa de água será vendida por mais de R$ 23.

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Os produtos comercializados no estádio serão exclusivos de parceiros oficiais da Fifa. Os itens chegam a custar até o dobro do valor normalmente praticado em eventos realizados no local.

De acordo com a ESPN México, uma cerveja de 710 mililitros será vendida por 310 pesos mexicanos, o equivalente a cerca de R$ 92,50 na cotação atual. Já a água mineral terá duas opções: a versão em lata custará 200 pesos (aproximadamente R$ 59,68), enquanto a garrafa será comercializada por 80 pesos (cerca de R$ 23,87).

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Os refrigerantes, tanto em lata quanto em copo, serão vendidos por 150 pesos mexicanos, valor equivalente a R$ 44,76. Entre os lanches, um pacote de batata frita da marca parceira da Fifa custará 200 pesos, aproximadamente R$ 59,68.

Os preços serão aplicados durante todas as partidas da Copa do Mundo realizadas no Estádio Azteca, na Cidade do México. O palco histórico receberá cinco jogos do torneio. Nas demais sedes do Mundial, os valores poderão variar de acordo com a operação local.

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Abertura da Copa

O espetáculo de abertura da Copa está programado para acontecer às 14h30 (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes do confronto dos anfitriões contra a África do Sul. A cantora Shakira será uma das atrações. Ela irá se apresentar com Burna Boy, parceria que gerou a canção "Dai Dai", música oficial da Copa do Mundo de 2026.

Além da dupla, a cerimônia de abertura do México também contará com as participações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla também participam do evento. Às 16h (de Brasília) a bola rola para México e África do Sul, no Estádio Azteca, na cidade do México, pela Grupo A. A transmissão será de TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT.

Divulgação

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