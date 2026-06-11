Trump deve quebrar tradição na estreia dos EUA na Copa do Mundo Segundo jornal americano, é improvável que o presidente assista ao jogo

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não pretende comparecer à estreia do seu país na Copa do Mundo de 2026, segundo o jornal americano "The Athletic". Assim, o político quebraria uma tradição das edições recentes, seguida pelo emir catari Tamim bin Hamad Al Thani (2022), o presidente russo Vladimir Putin (2018) e a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff (2014).

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Pessoas familiarizadas com a agenda do presidente teriam informado ao jornal que não há, neste momento, intenção de marcar presença no jogo. No entanto, Trump e equipe podem mudar de ideia de última hora. O primeiro confronto do país-sede será contra o Paraguai e acontece nesta sexta-feira (12), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, na Califórnia.

O governo americano será representado na partida pelos secretários de Estado (Marco Rubio), Transportes (Sean Duffy) e Segurança Interna (Markwayne Mullin). Segundo comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Rubio se reunirá com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, para discutir assuntos como segurança e comércio.

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Ainda de acordo com o "The Athletic", é esperado que Trump compareça aos ensaios do UFC Casa Branca, em Washington, no dia da estreia da seleção americana na Copa.

Jogadores e comissão técnica dos Estados Unidos conversam durante treino para a Copa (Foto: Jamie Squire / AFP)

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Sequência dos EUA de Trump na Copa do Mundo

Com o fator casa a seu favor, a seleção dos Estados Unidos tenta impressionar no Mundial deste ano. A equipe integra o Grupo D, que conta com Turquia e Austrália, além do Paraguai.

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Calendário dos EUA no Mundial: