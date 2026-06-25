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Tironi no Lance!: o Brasil de Ancelotti e Vini Jr dá sinais de evolução

Equipe cresce na fase de grupos e fecha etapa inicial da Copa em primeiro lugar

PorEduardo Tironi
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 11:26
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Vini Jr comemora após marcar o segundo gol do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Chandan Khanna/AFP)
Vini Jr comemora após marcar o segundo gol do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Na entrevista coletiva após o Brasil 3 a 0 Escócia, o técnico Carlo Ancelotti disse que, se pudesse fazer uma preleção para a torcida brasileira, diria: "calma, muita calma".

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    • A Seleção chegou à sua terceira partida na Copa do Mundo e fez seu melhor trabalho até aqui. Controlou o jogo na maior parte do tempo, construiu o placar com tranquilidade e fechou a primeira fase em primeiro lugar, como estava no plano traçado pelo treinador.

    Quando Carlo Ancelotti pede calma, ele transmite a ideia de que o time ainda não está pronto, mas também afasta o cenário de terra arrasada que se formou após o empate na estreia contra Marrocos. Ao mesmo tempo, indica evolução — algo que ficou mais claro na noite desta quarta-feira.

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    O treinador italiano parece ter encontrado uma formação com Paquetá mais centralizado e Rayan aberto pela direita. Pela esquerda, a amplitude fica a cargo de Douglas Santos. O ponto mais importante: Vinícius Júnior atua com grande liberdade, vindo da esquerda para o meio.

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    Brasil ⚔️ Escócia

    Os dois gols e a atuação diante da Escócia colocam o atacante na galeria de destaques desta Copa, ao lado de nomes como Messi, Mbappé, Kane, Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo.

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    O jogo contra a Escócia também marcou um ponto simbólico: esta passa a ser a Seleção de Vinícius Júnior, e não mais a de Neymar, que entrou nos 20 minutos finais e teve pouca participação.

    O que fica de mais relevante é que Carlo Ancelotti parece ter encontrado uma equipe. Está pronta? Não, como ele mesmo admite. Mas evoluiu. E o próximo passo ainda é uma incógnita.

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    Carlo Ancelotti durante a partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)
    Carlo Ancelotti durante a partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)
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