Colunistas do Lance! exaltam Vini Jr. em vitória do Brasil sobre a Escócia Evolução da Seleção e protagonismo de Vinicius são os principais destaques

A Seleção Brasileira, na última quarta-feira (24), confirmou a liderança do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24), com dois gols de Vini Jr. e um de Matheus Cunha. Com o resultado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti garantiu a primeira colocação da chave e assegurou uma posição mais favorável no início da fase eliminatória, e ainda aguarda definição do adversário na segunda fase.

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Além da classificação em primeiro do grupo, o que a grande atuação da Seleção Brasileira expressou e o que se pode esperar da equipe de Carlo Ancelotti nos próximos passos desta Copa do Mundo? Colunistas do Lance! analisaram a vitória contra os escoceses, exaltaram o protagonismo de Vini Jr., apontaram uma melhora coletiva e também citaram Neymar, que retornou à Seleção após quase três anos.

Vini Jr contra a Escócia (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Fala, Lúcio de Castro🗣️

Tem Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Haaland. Mas a grande história dessa Copa é Vini Jr. Para ódio de alguns, protagonista. Não apenas do Brasil. No mesmo time dos acima citados. Qualquer outra análise hoje é secundária. Inclusive Neymar. No terceiro jogo, o Brasil finalmente parece ter um time definido, um modo de jogar. O mata-mata vai dizer efetivamente sobre nosso estágio e reais condições de bater de frente com os gigantes da Copa que vêm mostrando futebol de excelência, como França, Argentina e agora Espanha e Portugal também. Euforia da vitória abaixo, ainda parece um time um pouco abaixo desses. Principalmente mais lento. Mas falar outra coisa que não seja de Vini Jr. hoje é sacrilégio. Ninguém representa tanto o "contra tudo e contra todos". E, mais uma vez, ele está lá: brilhando. O grande protagonista do Brasil.

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Fala, Tironi🗣️

O Brasil chegou à sua terceira partida na Copa do Mundo e fez seu melhor trabalho até aqui. Controlou o jogo a maior parte do tempo, fez o placar com tranquilidade e fechou a primeira fase em primeiro lugar, como era exatamente o plano traçado pelo treinador. O italiano parece ter encontrado o time com Paquetá mais posicionado de maneira central e Rayan pelo lado direito. O jogo contra a Escócia decretou: esta é a Seleção Brasileira de Vinícius Júnior e não mais a de Neymar.

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Fala, Guffo🗣️

Tirando a fragilidade da Escócia, vimos um novo Brasil surgindo: mais coletivo, com mais mecanismos de construção e dependendo menos da inspiração individual para resolver. Gostei muito de Vini Jr. assumindo protagonismo, e um excelente jogo de Danilo e Bruno Guimarães. O Brasil que venceu a Escócia é um Brasil mais maduro, mais inteligente e, principalmente, mais perigoso. Se Ancelotti conseguir refinar essas conexões e integrar Neymar sem quebrar a dinâmica de pressão e infiltração, a Seleção ganha um corpo muito mais robusto para o mata-mata.

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Quando será o próximo jogo do Brasil?

Com a classificação garantida em primeiro lugar, o Brasil voltará a campo na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em confronto válido pela segunda fase da Copa do Mundo.

O adversário da Seleção ainda depende da conclusão do Grupo F, o Brasil enfrenta o segundo colocado dessa chave. As possibilidades estão entre Holanda, Japão e Suécia. O adversário será definido ainda nesta quinta-feira (25), após os dois jogos (Tunísia e Holanda, e Japão e Suécia, ambos às 20h, pelo horário de Brasília).

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