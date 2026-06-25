logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Colunistas do Lance! exaltam Vini Jr. em vitória do Brasil sobre a Escócia

Evolução da Seleção e protagonismo de Vinicius são os principais destaques

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 11:27
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo
Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

A Seleção Brasileira, na última quarta-feira (24), confirmou a liderança do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24), com dois gols de Vini Jr. e um de Matheus Cunha. Com o resultado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti garantiu a primeira colocação da chave e assegurou uma posição mais favorável no início da fase eliminatória, e ainda aguarda definição do adversário na segunda fase.

continua após a publicidade
  • Paquetá e Vini Jr (Foto: REUTERS/Marco Bello/FolhaPress)

    Paquetá fala sobre relação com Vini Jr e exalta evolução da Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira
    Há 11 horas
  • Ancelotti na partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Destaque da Seleção Brasileira revela pedido especial de Ancelotti: ‘Estou fazendo’

    Seleção Brasileira
    Há 11 horas
  • Carlo Ancelotti em ação pela Seleção Brasileira

    Qual é a sua nota para o trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira?

    Seleção Brasileira
    Há 11 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Além da classificação em primeiro do grupo, o que a grande atuação da Seleção Brasileira expressou e o que se pode esperar da equipe de Carlo Ancelotti nos próximos passos desta Copa do Mundo? Colunistas do Lance! analisaram a vitória contra os escoceses, exaltaram o protagonismo de Vini Jr., apontaram uma melhora coletiva e também citaram Neymar, que retornou à Seleção após quase três anos. 

    Vini Jr. com os braços levantados, como se estivesse recebendo um abraço da torcida após gol contra a Escócia.
    Vini Jr contra a Escócia (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

    Fala, Lúcio de Castro🗣️

    Tem Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Haaland. Mas a grande história dessa Copa é Vini Jr. Para ódio de alguns, protagonista. Não apenas do Brasil. No mesmo time dos acima citados. Qualquer outra análise hoje é secundária. Inclusive Neymar. No terceiro jogo, o Brasil finalmente parece ter um time definido, um modo de jogar. O mata-mata vai dizer efetivamente sobre nosso estágio e reais condições de bater de frente com os gigantes da Copa que vêm mostrando futebol de excelência, como França, Argentina e agora Espanha e Portugal também. Euforia da vitória abaixo, ainda parece um time um pouco abaixo desses. Principalmente mais lento. Mas falar outra coisa que não seja de Vini Jr. hoje é sacrilégio. Ninguém representa tanto o "contra tudo e contra todos". E, mais uma vez, ele está lá: brilhando. O grande protagonista do Brasil.

    continua após a publicidade

    ➡️Leia mais na coluna do Lúcio de Castro

    Fala, Tironi🗣️

    O Brasil chegou à sua terceira partida na Copa do Mundo e fez seu melhor trabalho até aqui. Controlou o jogo a maior parte do tempo, fez o placar com tranquilidade e fechou a primeira fase em primeiro lugar, como era exatamente o plano traçado pelo treinador. O italiano parece ter encontrado o time com Paquetá mais posicionado de maneira central e Rayan pelo lado direito. O jogo contra a Escócia decretou: esta é a Seleção Brasileira de Vinícius Júnior e não mais a de Neymar.

    ➡️Leia mais na coluna do Tironi

    Fala, Guffo🗣️

    Tirando a fragilidade da Escócia, vimos um novo Brasil surgindo: mais coletivo, com mais mecanismos de construção e dependendo menos da inspiração individual para resolver. Gostei muito de Vini Jr. assumindo protagonismo, e um excelente jogo de Danilo e Bruno Guimarães. O Brasil que venceu a Escócia é um Brasil mais maduro, mais inteligente e, principalmente, mais perigoso. Se Ancelotti conseguir refinar essas conexões e integrar Neymar sem quebrar a dinâmica de pressão e infiltração, a Seleção ganha um corpo muito mais robusto para o mata-mata.

    continua após a publicidade

    ➡️Leia mais na coluna do Guffo

    Quando será o próximo jogo do Brasil?

    Com a classificação garantida em primeiro lugar, o Brasil voltará a campo na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em confronto válido pela segunda fase da Copa do Mundo.

    O adversário da Seleção ainda depende da conclusão do Grupo F, o Brasil enfrenta o segundo colocado dessa chave. As possibilidades estão entre Holanda, Japão e Suécia. O adversário será definido ainda nesta quinta-feira (25), após os dois jogos (Tunísia e Holanda, e Japão e Suécia, ambos às 20h, pelo horário de Brasília).

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Vini Jr comemora após marcar o segundo gol do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Chandan Khanna/AFP)
    Seleção BrasileiraTironi no Lance!: o Brasil de Ancelotti e Vini Jr dá sinais de evoluçãoHá 1 minuto
    Copa do Mundo 2026Se o Brasil perder na próxima fase da Copa do Mundo, está eliminado? EntendaHá 7 minutos
    Copa do Mundo 2026Histórico! Bósnia carimba vaga inédita no mata-mata da Copa do MundoHá 9 minutos
    Matthew Broderick com a camisa do São Paulo
    São PauloEmpresário que fala em SAF do São Paulo entrega camisa a astro de HollywoodHá 13 minutos
    México somou nove pontos em três jogos nesta primeira fase da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Copa do Mundo 2026México x Tchéquia: astro da torcida mexicana é barrado pela FifaHá 32 minutos
    Treino de Portugal - Copa do Mundo
    Futebol InternacionalAO VIVO: Assista à coletiva e ao treino de Portugal nesta quinta-feira (25)Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Neymar lança marca de vinhos e aposta em rótulos da Espanha, França e Chile
    Paraguai x Austrália pela Copa do Mundo (Arte: Lance!)
    Paraguai x Austrália: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
    Com o triunfo, Brasil se classifica em primeiro na fase de grupos da Copa do Mundo
    Imprensa europeia exalta retorno de Neymar à Seleção: 'Tudo mudou'
    Jogadores do Japão celebram goleada sobre a Tunísia com torcida no estádio
    Holanda, Japão e Alemanha: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (25/06)?
    Irã vai disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos (Foto: Orhan Cicek/Anadolu via Getty Images)
    Irã e Egito pressionam Fifa por restrições a símbolos LGBTQIA+ em jogo da Copa
    Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)
    Neymar cita 'mantra' de Hamilton após vitória do Brasil
    Memphis abraçado a Summerville, comemorando o 5º gol da Holanda na goleada contra a Suécia, na Copa do Mundo
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (25/6)
    Danilo, lateral da Seleção Brasileira, durante vitória do Brasil sobre a Escócia, na terceira rodada da Copa do Mundo
    Laterais da Seleção superam desconfiança e se destacam na Copa do Mundo
    Jogadores da Seleção Brasileira comemorando contra a Escócia na Copa do Mundo
    Argentinos reagem à vitória do Brasil sobre a Escócia: 'Não passam'
    O sorisso de Cristiano Ronaldo após dois gols diante do Uzbequistão na Copa
    Leitura labial revela papo de Cristiano Ronaldo antes de gol de Portugal
    Torcida Seleção Brasileira
    Jogo do Brasil e dia de São Pedro! Onde será feriado e ponto facultativo
    Paulo Nunes com o microfone da Globo durante transmissão da Copa do Mundo
    Paulo Nunes comenta atuação do Brasil contra Escócia: 'Surpreendeu o Ancelotti'
    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    O que Portugal precisa para se classificar para próxima fase na Copa?