Se o Brasil perder na próxima fase da Copa do Mundo, está eliminado? Entenda Seleção volta ao campo na segunda-feira (29), às 14h

A seleção brasileira garantiu a classificação em primeiro lugar no Grupo C e agora se prepara para disputar a segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partir deste estágio, a competição passa a ser disputada em formato eliminatório, sem possibilidade de recuperação para quem for derrotado.

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Isso significa que, se perder o próximo jogo, o Brasil estará eliminado da Copa do Mundo. O vencedor da partida avança às oitavas de final, enquanto o derrotado se despede do torneio.

Caso o confronto termine empatado após os 90 minutos regulamentares, a decisão da vaga será na prorrogação. Persistindo a igualdade, a classificação será definida nos pênaltis.

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O adversário da seleção brasileira ainda não está confirmado. O Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F, que conta com Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. A definição ocorrerá após a última rodada da chave nesta quinta-feira (25).

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Brasil avançou como líder do Grupo C

A equipe comandada por Carlo Ancelotti terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com sete pontos. O Marrocos também somou sete pontos, mas ficou em segundo lugar nos critérios de desempate. A Escócia encerrou sua participação com três pontos, enquanto o Haiti terminou sem pontuar. A primeira colocação foi confirmada após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia na rodada final da fase de grupos.

Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)

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Caminho até a final

Se avançar na segunda fase, o Brasil seguirá vivo na busca pelo hexacampeonato. O calendário previsto da fase eliminatória é:

Segunda fase: 29 de junho, às 14h

Oitavas de final: 5 de julho

Quartas de final: 11 de julho

Semifinal: 15 de julho

Final: 19 de julho

A Copa do Mundo de 2026 é a primeira edição da história com 48 seleções participantes. O torneio está sendo realizado em três países: Estados Unidos, Canadá e México.

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