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Entenda como os cartões vermelhos podem decidir os destinos de México e África do Sul na Copa do Mundo

Expulsões na estreia podem ganhar peso na disputa por vaga na próxima fase

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 09:07
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Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri Cortez/AFP)

A vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul, na estreia do Grupo A da Copa do Mundo de 2026, deixou os mexicanos em vantagem na tabela. Mas o duelo também contou um detalhe que pode voltar a pesar semanas depois: os três cartões vermelhos aplicados pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

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    • Em um Mundial com 48 seleções, em formato inédito, o índice disciplinar (fair play) pode ser decisivo para definir classificados, especialmente entre equipes que brigam pela terceira colocação do grupo. Por isso, as duas expulsões sofridas pela África do Sul e o vermelho recebido pelo México podem ter consequências que vão muito além do confronto entre eles em campo.

    Entenda o que aconteceu em México x África do Sul na Copa do Mundo

    A primeira grande intervenção de Wilton aconteceu quando o jogo ainda estava 1 a 0 para os mexicanos. Após falta na entrada da área, o árbitro expulsou o volante Sphephelo Sithole por entender que ele era o último homem da defesa. Já no segundo tempo, com o placar em 2 a 0, o VAR, comandado pelo colombiano Nicolás Gallo, chamou o brasileiro para revisar um lance envolvendo Themba Zwane. Depois da análise, Wilton mostrou o cartão vermelho ao meia sul-africano por acertar o rosto de Alvarado.

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    Ainda houve tempo para mais uma expulsão. O zagueiro César Montes, do México, recebeu cartão vermelho por impedir uma clara oportunidade de gol da equipe sul-africana.

    México venceu a África do Sul por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo, em partida com protagonismo de Wilton Pereira Sampaio (Foto Alfredo ESTRELLA / AFP)
    México venceu a África do Sul na estreia da Copa do Mundo, em partida com protagonismo de Wilton Pereira Sampaio (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

    Expulsões entram na conta do fair play

    Em um primeiro momento, as expulsões parecem representar apenas desfalques para as partidas seguintes. No entanto, elas também entram na conta do fair play, um dos critérios de desempate adotados pela Fifa e que pode ser determinante principalmente na classificação dos terceiros colocados.

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    Critérios de classificação

    Na fase de grupos, cada seleção disputa três partidas, e os dois primeiros de cada chave avançam diretamente ao mata-mata. Além deles, apenas os oito melhores terceiros colocados entre os 12 grupos também garantem vaga, o que torna a disputa extremamente apertada para algumas seleções.

    Dentro de cada grupo, o primeiro desempate é feito pelos confrontos diretos entre as equipes empatadas: primeiro pelos pontos conquistados nesses jogos, depois pelo saldo de gols e, por fim, pelos gols marcados. Somente se a igualdade persistir entram em cena os critérios gerais da campanha, como saldo de gols, gols marcados e índice disciplinar (número de cartões).

      1.
    1. Melhor saldo de gols em todos os jogos do grupo;
      2. 2.
    2. Maior número de gols marcados;
      3. 3.
    3. Melhor índice disciplinar (fair play).

    Confrontos entre os terceiros colocados

    Já na comparação entre os terceiros colocados de grupos diferentes, o cenário muda. A ordem dos critérios passa a ser: número de pontos, saldo de gols, gols marcados, fair play e, se necessário, posição no Ranking Mundial da Fifa.

      1.
    1. Maior número de pontos;
      2. 2.
    2. Melhor saldo de gols;
      3. 3.
    3. Maior número de gols marcados;
      4. 4.
    4. Melhor índice de fair play;
      5. 5.
    5. Melhor posição no Ranking Mundial da Fifa.

    Na prática, isso significa que uma seleção pode terminar empatada em pontos, saldo e gols marcados com outra equipe e acabar eliminada simplesmente por ter acumulado mais cartões amarelos e vermelhos ao longo da competição.

    Diante deste cenário, embora o México tenha conquistado uma importante vitória na estreia, o cartão vermelho de Montes passa a integrar uma conta que pode ser relevante adiante. Para a África do Sul, a situação é ainda mais delicada: as expulsões de Sphephelo Sithole e Themba Zwane aumentam o peso disciplinar justamente para uma equipe que, em tese, tende a disputar uma vaga entre os melhores terceiros colocados, já que começou o torneio com derrota.

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    Jogos do México na fase de grupos da Copa do Mundo

    18/06 - México x Coreia do Sul
    24/06 - Tchéquia x México

    Jogos da África do Sul na fase de grupos da Copa do Mundo

    18/06 - Tchéquia x África do Sul
    24/06 - África do Sul x Coreia do Sul

    Resultado da outra partida do Grupo A na primeira rodada

    Também pelo Grupo A da Copa do Mundo, a Coreira do Sul venceu a Tchéquia por 2 a 1, de virada. Com o resultado, a seleção asiática ficou com a segunda posição, justamente por um dos critérios de desempate (saldo de gols).

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