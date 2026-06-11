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Enquete do Lance! aponta favorito para Coreia do Sul x Tchéquia; compare com a opinião da redação

Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam logo mais, às 23h (de Brasília), neste primeiro dia de Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 22:40
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Torcedores da Coreia do Sul aplaudem seus jogadores durante o amistoso internacional (Foto de Alexander Canillas/Sports Press Photo)
Torcedores da Coreia do Sul aplaudem seus jogadores durante o amistoso internacional (Foto de Alexander Canillas/Sports Press Photo)

Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam no segundo confronto da Copa do Mundo neste primeiro dia de competição. As equipes entram em campo às 23h (de Brasília) desta quinta-feira (11), no Estádio de Guadalajara, para concluir a primeira rodada do Grupo A. A bola está prestes a rolar e os leitores do Lance! já escolheram seu favorito para a partida.

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    Em enquete realizada no portal, a Coreia do Sul recebeu dos 52% votos e foi apontada como a provável vencedora do duelo contra a Tchéquia, que teve 24% dos votos, enquanto outros 24% acreditam no empate entre as equipes.

    A confiança dos torcedores na Coreia do Sul não se reflete nos palpites da redação do Lance!. Em análise realizada antes da abertura do torneio, os repórteres apontaram um total equilíbrio, com 33% dos votos na Coreia do Sul, 33% na Tchéquia e outros 33% acreditam que o jogo terminará tudo igual.

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    Retrospecto equilibrado

    Coreia do Sul e República Tcheca já se enfrentaram três vezes ao longo da história, todas em partidas amistosas. O histórico do confronto é marcado pelo equilíbrio, com uma vitória para cada lado e um empate. Os números refletem a igualdade entre as seleções, que voltam a se encontrar sem um amplo favoritismo para algum lado.

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    Como chegam as equipes para o jogo?

    Coreia do Sul chega ao Mundial após uma campanha sólida nas Eliminatórias Asiáticas. Os sul-coreanos garantiram a classificação ainda em junho do ano passado, somando cinco vitórias e um empate na terceira fase da competição continental.

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    Comandada por Myung Bo Hong, a seleção aposta na experiência de Heung-min Son, maior artilheiro da história do país, além da qualidade técnica de Lee Kang-in, destaque do PSG, e da segurança defensiva proporcionada pelo zagueiro Kim Min-jae, do Bayern de Munique. A expectativa é começar a Copa com um resultado positivo para encaminhar a classificação ao mata-mata.

    Do outro lado, a Tchéquia precisou superar a repescagem europeia para garantir presença no Mundial. A equipe eliminou Irlanda e Dinamarca nas disputas por pênaltis e chega embalada pela classificação conquistada em jogos de grande pressão.

    Sob o comando do experiente técnico Miroslav Koubek, os tchecos contam com a liderança do volante Tomáš Soucek, capitão da equipe, e com o faro de gol do atacante Patrik Schick, principal referência ofensiva da seleção.

    ➡️Qual nova estrela vai brilhar na Copa do Mundo? Vote no seu favorito!

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    (Foto: Jung Yeon-je / AFP
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