Astro da Bélgica indica aposentadoria da seleção após a Copa do Mundo
Courtois relembrou problemas físicos que teve nos últimos anos
O goleiro Thibaut Courtois indicou que a Copa do Mundo de 2026 pode marcar seus últimos jogos pela seleção da Bélgica. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (11), em Seattle, o jogador de 34 anos afirmou que há mais chances de encerrar sua trajetória na equipe nacional do que seguir atuando após o torneio.
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A declaração acontece às vésperas da estreia belga no Mundial. Diferentemente de companheiros como Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, que já manifestaram a intenção de atuar em mais vezes pela seleção, Courtois admitiu que o desgaste físico tem influenciado sua avaliação sobre o futuro.
Problemas físicos pesam na decisão
Ao comentar a possibilidade de aposentadoria da seleção, o goleiro citou as lesões enfrentadas nos últimos anos e a necessidade de administrar melhor o próprio corpo para prolongar a carreira em alto nível.
— Não sei se devemos falar sobre isso agora, mas acho que as chances são maiores de eu não continuar do que continuar. Tenho 34 anos e sinto que pequenas lesões são mais frequentes. Se você consegue descansar durante as pausas internacionais, isso faz diferença. Vamos ver o que vou decidir depois do torneio. Quero jogar por mais alguns anos e, para isso, preciso pensar no meu corpo.
Segundo Courtois, os problemas físicos recentes fizeram com que ele passasse a considerar a possibilidade de atuar apenas pelo clube nos próximos anos.
— Tive mais problemas nos adutores no último ano e também rompi uma parte do tendão. Então você começa a pensar e percebe que poderia descansar mais.
Futuro no gol da Bélgica
O goleiro também destacou que a Bélgica conta com jovens nomes que podem assumir a posição futuramente. Entre os jogadores citados por Courtois estão Senne Lammens, Mike Penders e Maarten Vandevoort.
— Em determinado momento, você também precisa passar o bastão. Há grandes talentos esperando atrás de mim. Vamos ver como a Copa do Mundo vai se desenrolar e depois veremos.
Aos 34 anos, Courtois segue como titular da Bélgica e deve liderar a seleção na disputa do Mundial. A equipe estreia na próxima segunda-feira (15), contra o Egito, e ainda enfrentará Irã e Nova Zelândia na fase de grupos.
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