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Eloy Room e Vozinha, heróis de Curaçao e Cabo Verde na Copa

Goleiro fez 15 defesas no empate contra o Equador, neste sábado

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 23:31
Atualizado há 2 minutos
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Eloy Room em uma das defesas no empate heróico de Curaçao (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Eloy Room em uma das defesas no empate heróico de Curaçao (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

No heroico empate sem gols entre Curaçao e Equador, neste sábado, na Copa do Mundo, brilhou a estrela de Eloy Room, em Kansas, nos EUA. Com ótimas defesas, o goleiro foi fundamental para o primeiro ponto do menor país que já disputou uma edição de Mundial.

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    O camisa 1 de Curaçao, de 37 anos, que nasceu em Nijmegen, na Holanda, e atua no Miami FC, não foi o primeiro goleiro de uma seleção estreante em Copas a brilhar nesta edição. Na rodada de abertura, Vozinha, de Cabo Verde, segurou o ataque da favorita Espanha, no empate sem gols.

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    Equador finalizou 28 vezes

    Segunda colocada do ranking da Conmebol, a seleção do Equador finalizou nada menos que 28 vezes neste sábado (20 de dentro da grande área), 15 delas no gol, segundo estatísticas no site da Fifa. Trata-se do maior número de defesas de um goleiro, no tempo regulamentar, em uma partida de Copa, desde 1966. Em 2014, nas oitavas de final do Mundial no Brasil, o americano Tim Howard fez 16 intervenções, mas a disputa foi para a prorrogação.

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    Uma das melhores defesas de Room, neste sábado, foi ainda no primeiro tempo, à queima-roupa, em finalização de Enner Valencia, ex-Internacional, atualmente no Pachuca, do México.

    Compatriota de Eloy Room fez história na estreia

    Se, neste sábado, brilhou a estrela de Eloy Room, na estreia, na goleada por 7 a 1 para a Alemanha, quem se destacou foi Livano Comenencia, autor do primeiro gol de Curaçao na história das Copas.

    O empate deste sábado complicou a vida do Equador, que vinha de revés (1 a 0) para a Costa do Marfim. Para seguir com chances de avançar à próxima fase, a seleção sul-americana terá de derrotar a favorita Alemanha, na quinta-feira (25). Já Curaçao, no mesmo dia, enfrenta a Costa do Marfim, sonhando com a inédita vaga ao mata-mata.

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    Eloy Room em uma das defesas neste sábado, no empate de Curaçao com o Equador (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Eloy Room em uma das defesas neste sábado, no empate de Curaçao com o Equador (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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