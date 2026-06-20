Eloy Room e Vozinha, heróis de Curaçao e Cabo Verde na Copa
Goleiro fez 15 defesas no empate contra o Equador, neste sábado
No heroico empate sem gols entre Curaçao e Equador, neste sábado, na Copa do Mundo, brilhou a estrela de Eloy Room, em Kansas, nos EUA. Com ótimas defesas, o goleiro foi fundamental para o primeiro ponto do menor país que já disputou uma edição de Mundial.
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O camisa 1 de Curaçao, de 37 anos, que nasceu em Nijmegen, na Holanda, e atua no Miami FC, não foi o primeiro goleiro de uma seleção estreante em Copas a brilhar nesta edição. Na rodada de abertura, Vozinha, de Cabo Verde, segurou o ataque da favorita Espanha, no empate sem gols.
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Equador finalizou 28 vezes
Segunda colocada do ranking da Conmebol, a seleção do Equador finalizou nada menos que 28 vezes neste sábado (20 de dentro da grande área), 15 delas no gol, segundo estatísticas no site da Fifa. Trata-se do maior número de defesas de um goleiro, no tempo regulamentar, em uma partida de Copa, desde 1966. Em 2014, nas oitavas de final do Mundial no Brasil, o americano Tim Howard fez 16 intervenções, mas a disputa foi para a prorrogação.
Uma das melhores defesas de Room, neste sábado, foi ainda no primeiro tempo, à queima-roupa, em finalização de Enner Valencia, ex-Internacional, atualmente no Pachuca, do México.
Compatriota de Eloy Room fez história na estreia
Se, neste sábado, brilhou a estrela de Eloy Room, na estreia, na goleada por 7 a 1 para a Alemanha, quem se destacou foi Livano Comenencia, autor do primeiro gol de Curaçao na história das Copas.
O empate deste sábado complicou a vida do Equador, que vinha de revés (1 a 0) para a Costa do Marfim. Para seguir com chances de avançar à próxima fase, a seleção sul-americana terá de derrotar a favorita Alemanha, na quinta-feira (25). Já Curaçao, no mesmo dia, enfrenta a Costa do Marfim, sonhando com a inédita vaga ao mata-mata.
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