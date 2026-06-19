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Equador x Curaçao: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Confira todas as informações sobre o duelo válido pela segunda rodada do Grupo E

PorRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 21:00
Supervisionado porRedação Lance!,
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Equador e Curaçao se enfrentam pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)
Equador e Curaçao se enfrentam pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)

Equador e Curaçao se enfrentam neste sábado (20), às 21h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da CazéTV. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    • Ficha do jogo

    ECU
    CUW
    Campeonato
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    20/06/2026, 21:00
    Local
    Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)
    Árbitro
    Ning Ma (CHN)
    Assistentes
    Fei Zhou (CHN) e Saoud Almaqaleh (QAT)
    Var
    Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL)
    Onde assistir
    Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+

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    Como chegam as equipes para o jogo?

    Na primeira rodada da Copa do Mundo, a seleção equatoriana perdeu para a Costa do Marfim por 1 a 0, com gol aos 45 minutos do segundo tempo, após colocar três bolas na trave adversária. Com isso, o time sul-americano ainda busca seus primeiros pontos na competição para sonhar com a classificação ao mata-mata.

    O meia Alan Franco, do Atlético-MG, deve dar lugar ao volante Denil Castillo na equipe titular. A intenção do técnico Sebastián Beccacece é dar mais liberdade para Moisés Caicedo e Pedro Vite chegarem ao ataque, mas o jogador do Galo pode ser improvisado na lateral-direita, ocupando o espaço de Joel Ordóñez.

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    Do outro lado, Curaçao tenta se recuperar da goleada de 7 a 1 sofrida diante da Alemanha. A seleção caribenha é uma das estreantes da Copa do Mundo e está na lanterna do Grupo E, com zero pontos e saldo de gols inferior ao do Equador.

    A expectativa é que o time comandado pelo técnico Dick Advocaat adote uma postura defensiva e deixe o adversário propor o jogo, se expondo pouco e aproveitando as oportunidades em contra-ataques. O treinador não terá desfalques para a partida.

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    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Tudo sobre Equador x Curaçao (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Equador 🆚 Curaçao
    Copa do Mundo 2026 – Grupo E

    📆 Data e horário: sábado, 20 de junho de 2026, às 21h (de Brasília)
    📍 Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)
    👁️ Onde assistir: CazéTV
    🟨 Árbitro: Ning Ma (CHN)
    🚩 Assistentes: Fei Zhou (CHN) e Saoud Almaqaleh (QAT)
    🖥️ VAR: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL)

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟡 Equador
    Hernán Galíndez; Alan Franco, Willian Pacho, Piero Hincapié e Pervis Estupiñán; Denil Castillo, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata e Pedro Vite; John Yeboah e Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.

    🔵 Curaçao
    Room; Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo e Fonville; Chong, Comenencia, Leandro Bacuna e Juninho Bacuna; Locadia. Técnico: Dick Advocaat.

    Equador e Curaçao se enfrentam pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)
    Equador e Curaçao se enfrentam pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)

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