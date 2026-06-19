Equador x Curaçao: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Confira todas as informações sobre o duelo válido pela segunda rodada do Grupo E
Equador e Curaçao se enfrentam neste sábado (20), às 21h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da CazéTV. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
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Ficha do jogo
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Como chegam as equipes para o jogo?
Na primeira rodada da Copa do Mundo, a seleção equatoriana perdeu para a Costa do Marfim por 1 a 0, com gol aos 45 minutos do segundo tempo, após colocar três bolas na trave adversária. Com isso, o time sul-americano ainda busca seus primeiros pontos na competição para sonhar com a classificação ao mata-mata.
O meia Alan Franco, do Atlético-MG, deve dar lugar ao volante Denil Castillo na equipe titular. A intenção do técnico Sebastián Beccacece é dar mais liberdade para Moisés Caicedo e Pedro Vite chegarem ao ataque, mas o jogador do Galo pode ser improvisado na lateral-direita, ocupando o espaço de Joel Ordóñez.
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Do outro lado, Curaçao tenta se recuperar da goleada de 7 a 1 sofrida diante da Alemanha. A seleção caribenha é uma das estreantes da Copa do Mundo e está na lanterna do Grupo E, com zero pontos e saldo de gols inferior ao do Equador.
A expectativa é que o time comandado pelo técnico Dick Advocaat adote uma postura defensiva e deixe o adversário propor o jogo, se expondo pouco e aproveitando as oportunidades em contra-ataques. O treinador não terá desfalques para a partida.
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Tudo sobre Equador x Curaçao (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Equador 🆚 Curaçao
Copa do Mundo 2026 – Grupo E
📆 Data e horário: sábado, 20 de junho de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Árbitro: Ning Ma (CHN)
🚩 Assistentes: Fei Zhou (CHN) e Saoud Almaqaleh (QAT)
🖥️ VAR: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡 Equador
Hernán Galíndez; Alan Franco, Willian Pacho, Piero Hincapié e Pervis Estupiñán; Denil Castillo, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata e Pedro Vite; John Yeboah e Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.
🔵 Curaçao
Room; Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo e Fonville; Chong, Comenencia, Leandro Bacuna e Juninho Bacuna; Locadia. Técnico: Dick Advocaat.
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