Equador x Curaçao: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Confira todas as informações sobre o duelo válido pela segunda rodada do Grupo E

Equador e Curaçao se enfrentam neste sábado (20), às 21h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da CazéTV. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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Ficha do jogo ECU CUW Campeonato Copa do Mundo 2026 Data e Hora 20/06/2026, 21:00 Local Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA) Árbitro Ning Ma (CHN) Assistentes Fei Zhou (CHN) e Saoud Almaqaleh (QAT) Var Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL) Onde assistir

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Como chegam as equipes para o jogo?

Na primeira rodada da Copa do Mundo, a seleção equatoriana perdeu para a Costa do Marfim por 1 a 0, com gol aos 45 minutos do segundo tempo, após colocar três bolas na trave adversária. Com isso, o time sul-americano ainda busca seus primeiros pontos na competição para sonhar com a classificação ao mata-mata.

O meia Alan Franco, do Atlético-MG, deve dar lugar ao volante Denil Castillo na equipe titular. A intenção do técnico Sebastián Beccacece é dar mais liberdade para Moisés Caicedo e Pedro Vite chegarem ao ataque, mas o jogador do Galo pode ser improvisado na lateral-direita, ocupando o espaço de Joel Ordóñez.

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Do outro lado, Curaçao tenta se recuperar da goleada de 7 a 1 sofrida diante da Alemanha. A seleção caribenha é uma das estreantes da Copa do Mundo e está na lanterna do Grupo E, com zero pontos e saldo de gols inferior ao do Equador.

A expectativa é que o time comandado pelo técnico Dick Advocaat adote uma postura defensiva e deixe o adversário propor o jogo, se expondo pouco e aproveitando as oportunidades em contra-ataques. O treinador não terá desfalques para a partida.

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Tudo sobre Equador x Curaçao (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Equador 🆚 Curaçao

Copa do Mundo 2026 – Grupo E

📆 Data e horário: sábado, 20 de junho de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)

👁️ Onde assistir: CazéTV

🟨 Árbitro: Ning Ma (CHN)

🚩 Assistentes: Fei Zhou (CHN) e Saoud Almaqaleh (QAT)

🖥️ VAR: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡 Equador

Hernán Galíndez; Alan Franco, Willian Pacho, Piero Hincapié e Pervis Estupiñán; Denil Castillo, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata e Pedro Vite; John Yeboah e Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.

🔵 Curaçao

Room; Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo e Fonville; Chong, Comenencia, Leandro Bacuna e Juninho Bacuna; Locadia. Técnico: Dick Advocaat.

Equador e Curaçao se enfrentam pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)

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