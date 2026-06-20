Fluminense vira assunto em Equador x Curaçao na Copa do Mundo: 'Ídolo' Equipes se enfrentam pela Copa do Mundo

O atacante Enner Valencia desperdiçou uma chance clara de gol durante o primeiro tempo da partida entre Equador e Curaçao. As equipes se enfrenta, neste sábado (20), nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. O feito fez o Fluminense virar assunto nas redes sociais.

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Diante da chance desperdiçada pelo atacante equatoriano, torcedores relembraram o confronto entre Fluminense e Internacional, da Libertadores de 2023. Naquele confronto, Enner Valencia também perdeu um lance claro de gol.

O deste sábado (20), aconteceu durante o primeiro tempo de Equador x Curaçao. O cronômetro marcava dois minutos, quando o camisa 13 saiu na frente do goleiro adversário, mas não conseguiu marcar. Veja a repercussão do lance abaixo:

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Esse aqui depois do jogo do inter contra o fluminense na libertadores



Nunca mais foi o mesmo pic.twitter.com/oV84Ryp8tQ — Balota Romântico (@balotaromantico) June 21, 2026

o maior ídolo da história do fluminense pic.twitter.com/SuYjrU0cfd — out of context brasileirão (@oocbrsao) June 20, 2026

Enner Valencia (vulgo ídolo do Fluminense), contribuindo pra complicar a vida do Equador na copahttps://t.co/Xu9YZUVtUi — Camarada Carlinhos (@camaradacarliin) June 21, 2026

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