Fluminense vira assunto em Equador x Curaçao na Copa do Mundo: 'Ídolo'
Equipes se enfrentam pela Copa do Mundo
O atacante Enner Valencia desperdiçou uma chance clara de gol durante o primeiro tempo da partida entre Equador e Curaçao. As equipes se enfrenta, neste sábado (20), nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. O feito fez o Fluminense virar assunto nas redes sociais.
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Gol perdido por Enner Valencia em Equador x Curaçao gera revolta: ‘Inacreditável’
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Diante da chance desperdiçada pelo atacante equatoriano, torcedores relembraram o confronto entre Fluminense e Internacional, da Libertadores de 2023. Naquele confronto, Enner Valencia também perdeu um lance claro de gol.
O deste sábado (20), aconteceu durante o primeiro tempo de Equador x Curaçao. O cronômetro marcava dois minutos, quando o camisa 13 saiu na frente do goleiro adversário, mas não conseguiu marcar. Veja a repercussão do lance abaixo:
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Enner Valencia, ídolo do Fluminense https://t.co/yALWYip74D— ✝ (@raphaelmlealx) June 21, 2026
Esse aqui depois do jogo do inter contra o fluminense na libertadores— Balota Romântico (@balotaromantico) June 21, 2026
Nunca mais foi o mesmo pic.twitter.com/oV84Ryp8tQ
o maior ídolo da história do fluminense pic.twitter.com/SuYjrU0cfd— out of context brasileirão (@oocbrsao) June 20, 2026
Enner Valencia (vulgo ídolo do Fluminense), contribuindo pra complicar a vida do Equador na copahttps://t.co/Xu9YZUVtUi— Camarada Carlinhos (@camaradacarliin) June 21, 2026
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