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Fluminense vira assunto em Equador x Curaçao na Copa do Mundo: 'Ídolo'

Equipes se enfrentam pela Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 22:09
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Enner Valencia em Equador x Curaçao (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Enner Valencia em Equador x Curaçao (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O atacante Enner Valencia desperdiçou uma chance clara de gol durante o primeiro tempo da partida entre Equador e Curaçao. As equipes se enfrenta, neste sábado (20), nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. O feito fez o Fluminense virar assunto nas redes sociais.

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    Diante da chance desperdiçada pelo atacante equatoriano, torcedores relembraram o confronto entre Fluminense e Internacional, da Libertadores de 2023. Naquele confronto, Enner Valencia também perdeu um lance claro de gol.

    O deste sábado (20), aconteceu durante o primeiro tempo de Equador x Curaçao. O cronômetro marcava dois minutos, quando o camisa 13 saiu na frente do goleiro adversário, mas não conseguiu marcar. Veja a repercussão do lance abaixo:

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