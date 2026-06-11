Dois jogos movimentam o segundo dia da Copa do Mundo; quais são os seus palpites? Vote Donas da casa, Estados Unidos e Canadá estreiam nesta sexta-feira (12)

O segundo dia da Copa do Mundo de 2026 será marcado pela estreia das outras duas seleções anfitriãs do torneio. Após a vitória do México sobre a África do Sul na partida de abertura, chegou a vez de Estados Unidos e Canadá entrarem em campo diante de suas torcidas.

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Pelo Grupo B, o Canadá enfrenta a Bósnia e Herzegovina às 16h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto. Já os Estados Unidos fazem sua estreia pelo Grupo D contra o Paraguai, às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.

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Vote nos duelos do segundo dia da Copa do Mundo

Canadá x Bósnia abre o segundo dia da Copa do Mundo

Canadá e Bósnia e Herzegovina fazem o primeiro confronto da história entre as seleções nesta sexta-feira.Além da expectativa pela estreia, as duas equipes chegam ao duelo com problemas importantes de lesão.

Pelo lado canadense, a principal baixa é o lateral Alphonso Davies. Capitão e principal jogador da seleção, o atleta está fora da partida devido a uma lesão muscular, desfalcando os anfitriões.

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Alphonso Davies comemora gol marcado pelo Canadá (Foto: Reprodução/Twitter)

Já a Bósnia também lida com uma ausência de peso. Maior artilheiro da história da seleção, Edin Džeko ainda se recupera de uma lesão no ombro direito e deve iniciar a partida no banco de reservas.

Estados Unidos levam vantagem sobre o Paraguai no retrospecto

Na outra partida envolvendo uma seleção anfitriã, os Estados Unidos recebem o Paraguai em busca de uma estreia positiva diante de sua torcida. O retrospecto favorece os norte-americanos: em nove confrontos, são cinco vitórias dos Estados Unidos, dois triunfos paraguaios e dois empates.

A equipe comandada por Mauricio Pochettino deposita grande parte de suas esperanças no meia Christian Pulisic. Camisa 10 da seleção e destaque do Milan, o jogador é a principal referência técnica dos anfitriões para iniciar a campanha com vitória.

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Do lado paraguaio, o técnico Gustavo Alfaro aposta na força de um elenco que mistura experiência e jovens talentos. A convocação chamou atenção por contar com um número recorde de sete atletas que atuam em clubes paraguaios: Fabián Balbuena, Damián Bobadilla, Gustavo Gómez, Isidro Pitta, Junior Alonso, Mauricio e Ramón Sosa.