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Dê suas notas: Quiñones brilha, e México elimina o Equador

Atacante fez gol e uma assistência para Jiménez nos 2 a 0 no Estádio Azteca

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 01:08
Atualizado há 2 minutos
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Jiménez e Quinones correm para comemorar um dos gols do México sobre o Equador
Jiménez e Quiñones correm para comemorar um dos gols do México sobre o Equador (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Com gols da dupla de ataque que também marcou na abertura da Copa do Mundo, Julian Quiñones e Raúl Jiménez, o México carimbou a vaga às oitavas de final nesta terça-feira. No Estádio Azteca, na Cidade do México, o triunfo da vez foi sobre o Equador, por 2 a 0.

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    Uma das duas seleções que ainda não sofreram gols no Mundial, ao lado da Espanha, o México enfrenta, na próxima fase, a Inglaterra ou a RD Congo. A partida será no domingo, na Cidade do México, às 21h (de Brasília).

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    A partida começou em bom ritmo, com os donos da casa tomando a iniciativa. Mas, aos 17, na melhor chance até então, o Yeboah, do Equador, acertou a trave do México.

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    Quiñones, artilheiro e garçom do México

    O lance acima acordou a seleção da casa. Aos 21, Alvarado lançou Quiñones, o artilheiro do México na Copa arrancou antes do meio de campo, invadiu a área pela esquerda, cortou para dentro e soltou a bomba, de perna direita. Foi seu terceiro gol no Mundial, para delírio da torcida local. Dez minutos depois, Quiñones fez ótima jogada na entrada da área e deu o passe para Raúl Jimenéz ampliar, em mais um golaço. Na estreia, a dupla também marcou nos 2 a 0 sobre a África do Sul, Aos 39, o goleiro mexicano, Raul Rangel, fez ótima defesa, porque segue sem ser vazado no Mundial.

    Os donos da casa diminuíram o ritmo na etapa final. Aos 29, Rodriguez chegou com perigo e por muito pouco não descontou para a seleção sul-americana. Dali até o final, o México não passou mais sustos e voltou a fazer a festa da torcida.

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