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Entenda por que não terá pausa para hidratação em México x Equador

Partida no Estádio Azteca teve o início atrasado por conta de tempestade

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 22:51
Atualizado há 1 minutos
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Torcedor exibe a bandeira do Equador antes do jogo contra o México, no Estádio Azteca
Torcedor exibe a bandeira do Equador antes do jogo contra o México, no Estádio Azteca (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

O mau tempo provocou o atraso, de uma hora, da partida entre México e Equador, que começaria às 22h (de Brasília), desta terça-feira. A partida, válida pela segunda fase da Copa do Mundo, acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México.

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    Justamente por conta da tempestade com descargas elétricas que atingiu a região, a partida não terá a pausa para hidratação, que é uma das novidades desta edição do Mundial e acontece em torno dos 20 minutos de cada tempo dos jogos.

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    O protocolo da Fifa determina que, sempre que um raio é registrado nas proximidades do estádio, a retomada das atividades só pode ocorrer após 30 minutos sem novos raios. Por isso, caso novos raios sejam detectados, o atraso poderá ser ampliado.

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    Imagens e relatos de jornalistas presentes no local mostraram que, cerca de 70 minutos antes da partida, não havia jogadores em campo devido à intensidade da tempestade. A saída das equipes para o aquecimento foi suspensa enquanto as condições climáticas permaneciam adversas. A expectativa é de que a Fifa continue monitorando o clima antes de autorizar o início da partida.

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    A seleção que vencer o duelo desta terça, no Estádio Azteca, enfrenta a Inglaterra ou a RD Congo, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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    A partida entre México e Equador foi adidada em uma hora
    A partida entre México e Equador foi adidada em uma hora (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)
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