Entenda por que não terá pausa para hidratação em México x Equador Partida no Estádio Azteca teve o início atrasado por conta de tempestade

O mau tempo provocou o atraso, de uma hora, da partida entre México e Equador, que começaria às 22h (de Brasília), desta terça-feira. A partida, válida pela segunda fase da Copa do Mundo, acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México.

continua após a publicidade

➡️Mbappé passa Klose e se torna o segundo maior goleador da história das Copas

➡️Quantos gols faltam para Mbappé passar Messi na artilharia da Copa do Mundo

➡️Paquetá joga contra a Noruega? Veja a situação do meia do Brasil

Justamente por conta da tempestade com descargas elétricas que atingiu a região, a partida não terá a pausa para hidratação, que é uma das novidades desta edição do Mundial e acontece em torno dos 20 minutos de cada tempo dos jogos.

continua após a publicidade

➡️ México x Equador sofre atraso por conta das condições climáticas

Protocolo de segurança altera programação no México

O protocolo da Fifa determina que, sempre que um raio é registrado nas proximidades do estádio, a retomada das atividades só pode ocorrer após 30 minutos sem novos raios. Por isso, caso novos raios sejam detectados, o atraso poderá ser ampliado.

➡️Haaland diz que chances da Noruega contra o Brasil 'são pequenas'

➡️ Simulador da Copa do Mundo: simule os confrontos do Mundial

Imagens e relatos de jornalistas presentes no local mostraram que, cerca de 70 minutos antes da partida, não havia jogadores em campo devido à intensidade da tempestade. A saída das equipes para o aquecimento foi suspensa enquanto as condições climáticas permaneciam adversas. A expectativa é de que a Fifa continue monitorando o clima antes de autorizar o início da partida.

continua após a publicidade

A seleção que vencer o duelo desta terça, no Estádio Azteca, enfrenta a Inglaterra ou a RD Congo, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.